Клубы дыма и запах гари: в Московской области масштабно пылает химзавод

Мария Николишин
31 августа 2025, 13:47
Известно, что к ликвидации пожара привлекли вертолет.
Пожар на химзаводе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Московской области РФ горит химический завод
  • Над городом виден большой черный столб дыма
  • Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров

В воскресенье, 31 августа, на территории химического завода в Балашихе Московской области вспыхнул масштабный пожар. Над городом виднеются клубы черного дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Известно, что сначала россияне писали о пожаре на складе химического завода, но позже огонь перекинулся на соседние здания. Сейчас уже тушат два объекта. К ликвидации пожара привлекли вертолет.

Россияне жалуются на запах гари. В сети пишут, что черный столб дыма заметен и из соседних населенных пунктов.

Позже стало известно, что пожар тушат более 80 российских МЧСников. По предварительным данным, огонь охватил 4 тысячи квадратных метров.

"Однако справиться с огнем пока не удается - мешает сильное задымление и высокая загрузка помещений", - пишут российские Telegram-каналы.

Пожар на химическом заводе - видео:

Удары ВСУ по России

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал, что ВСУ постоянно наносят удары по территории России. Кроме того, удары по нефтеперерабатывающим заводам начинают давать результаты.

"Если удары по НПЗ будут наноситься ракетами Фламинго, Российской Федерации станет еще больнее, а перспективы ее экономики будут под большим вопросом. Последствия могут быть существенными", - считает он.

Ракета Фламинго / Инфографика: Главред

Пожары в России - последние новости

Как сообщал Главред, украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали страну-агрессора Россию. Обломки одного из дронов вызвали пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике. Это село находится всего в 10 километрах напрямую от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

26 августа в России был взорван магистральный нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял топливо в Москву. Там сразу начался сильный пожар.

Кроме того, вечером 26 августа над российским Ростовом-на-Дону также раздавались взрывы. Позже над городом поднялся дым, вероятно, горела жилая многоэтажка.

