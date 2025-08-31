У Путина разразились заявлением о продолжении войны

Российские власти обвинили Европу в якобы препятствовании мирному процессу.

Россия продолжает войну против Украины - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Кремль обвинил Европу в "препятствовании переговоров"

Кремль хвалит Трампа

Россия будет продолжать войну

В Кремле обвинили Европу в, дескать, препятствовании мирному процессу и похвалили президента США Дональда Трампа, которому страна-агрессор Россия "признательна". К тому же российские власти разразились обвинением и в адрес Киева и заявили о намерении продолжать войну.

У России "во всем виновата" Европа

В эфире пропагандистов Россия 1 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа, мол, пытается мешать мирному процессу. Дескать, европейцы давно стремятся "сдерживать РФ", но Москва "умеет" этому противостоять.

По словам рупора Кремля, действия Европы "ярко контрастируют" с подходом Путина и Трампа. Россия "признательна" Трампу за его усилия, которые Москве "трудно переоценивать".

Также он обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры и добавил, что РФ намерена продолжать войну.

"Мы готовы решить "проблему" политическими и дипломатическими средствами. Но пока мы не видим взаимности со стороны Киева в этом вопросе, мы продолжаем "СВО", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Смотрите видео, в котором Песков заявил о продолжении войны против Украины:

Песков похвалил Трампа / Скриншот Главред

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны на отдельных участках фронта проводят стабилизационные мероприятия. ВСУ продолжают работать и на Донбассе, по его словам, за 8 месяцев россияне потеряли там более 290 тысяч своих военных убитыми и ранеными.

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели, считают аналитики Института изучения войны. Оккупанты накапливали дроны и ракеты, создавая видимость своей договороспособности, и теперь, вероятно, будут готовы снова атаковать.

Войска РФ пытаются обойти направление Часова Яра, сказал офицер с позывным Алекс. Если оккупантам удастся совершить такой маневр, у Сил обороны возникнут проблемы на Константиновском направлении.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

