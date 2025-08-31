Два вертолета РФ взорвали прямо на аэродроме: в Сети узнали о прилетах в Крыму

Главное:
- В результате атаки уничтожены два российских вертолета
- В сети появились кадры пожара в районе аэропорта
В субботу, 30 августа, дроны атаковали Симферополь. В результате атаки в местном аэропорту уничтожены два российских вертолета.
Об этом сообщает аналитический авиационный ресурс AviVector в соцсети Х. При этом публикуются спутниковые снимки места поражения военных целей РФ.
"Беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя 30 августа. (В этот день - ред.), около 06:30 UTC (по киевскому времени 9:30), российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение беспилотников в сторону аэропорта Симферополя. Позже в сети появились кадры пожара в районе аэропорта", - пишет ресурс.
Далее аналитики пишут, что сравнили снимки со спутника за два дня - 30 августа в 09:02 UTC и 22 августа в 09:07 UTC. Согласно кадрам, по предварительным данным, в районе где были вертолеты Ми-8 и Ми-24 - виден пожар.
Дальнобойные удары по целям РФ: мнение эксперта
Политический эксперт Тарас Загородний полагает, что Украина должна чётко понимать: наибольший эффект в противостоянии с Россией дают удары по её энергетической инфраструктуре — особенно по объектам, связанным с нефтью и газом.
Он подчеркнул, что в первую очередь следует сосредоточиться на целях внутри России, например, на терминалах, расположенных у Балтийского моря. Именно в этом направлении, по его мнению, стоит сосредоточить основные усилия.
Удары по целям РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.
Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.
Что за вертолет Ми-8?
Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".
