Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

Вкратце:
- Россия может атаковать энергетические объекты Украины этой зимой
- Удары планируются после атак Украины на российские НПЗ
Россия может снова попытаться нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - отметил он.видео дня
Причины ударов
По словам эксперта, таким образом Россия может пытаться компенсировать потери от атак по своим нефтеперерабатывающим заводам.
"Эти обстрелы вызывают огромное возмущение в России. Без преувеличения. Это вызывает недоразумение: почему уже три с половиной года продолжается война, в НПЗ все еще незащищены и Украине удается их уничтожать?" - пояснил Ступак.
Он также добавил, что после ударов по объектам компании SOCAR в Одесской области россияне пытались утешаться.
"Но у нас есть топливо, все равно. А Российская Федерация, которая нефть добывает и перерабатывает, начинает сталкиваться с проблемами", - подчеркнул он.
Энергетическая безопасность: мнение эксперта
Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что главным постоянным риском для энергетической системы страны остается Российская Федерация. Информация о возможных атаках РФ на объекты газодобычи Нафтогаза подтверждает высокий уровень угрозы.
"Это создает дополнительные риски и усложняет подготовку к отопительному сезону. К сожалению, пока остается только планировать меры безопасности и минимизировать возможные последствия", - подчеркнул Макогон.
Он добавил, что системная подготовка и превентивные меры являются критически важными для обеспечения стабильности энергоснабжения в стране.
Удары РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. В результате массированной атаки на Сумы повреждены объекты инфраструктуры.
Также известно, что в результате российского массированного удара ночью 27 августа на территории энергетического предприятия в Полтавской области вспыхнул пожар. Часть потребителей осталась без света.
Кроме того, в ночь с 26 на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.
Читайте также:
- Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского
- Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности
- ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред