Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

Руслан Иваненко
31 августа 2025, 19:07
Иван Ступак объяснил, почему Россия может снова атаковать энергетические объекты перед началом холодов.
Военный эксперт предупредил о вероятности сложной зимы из-за возможных массированных атак / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Россия может атаковать энергетические объекты Украины этой зимой
  • Удары планируются после атак Украины на российские НПЗ

Россия может снова попытаться нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - отметил он.

Причины ударов

По словам эксперта, таким образом Россия может пытаться компенсировать потери от атак по своим нефтеперерабатывающим заводам.

"Эти обстрелы вызывают огромное возмущение в России. Без преувеличения. Это вызывает недоразумение: почему уже три с половиной года продолжается война, в НПЗ все еще незащищены и Украине удается их уничтожать?" - пояснил Ступак.

Он также добавил, что после ударов по объектам компании SOCAR в Одесской области россияне пытались утешаться.

"Но у нас есть топливо, все равно. А Российская Федерация, которая нефть добывает и перерабатывает, начинает сталкиваться с проблемами", - подчеркнул он.

Энергетическая безопасность: мнение эксперта

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что главным постоянным риском для энергетической системы страны остается Российская Федерация. Информация о возможных атаках РФ на объекты газодобычи Нафтогаза подтверждает высокий уровень угрозы.

"Это создает дополнительные риски и усложняет подготовку к отопительному сезону. К сожалению, пока остается только планировать меры безопасности и минимизировать возможные последствия", - подчеркнул Макогон.

Он добавил, что системная подготовка и превентивные меры являются критически важными для обеспечения стабильности энергоснабжения в стране.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. В результате массированной атаки на Сумы повреждены объекты инфраструктуры.

Также известно, что в результате российского массированного удара ночью 27 августа на территории энергетического предприятия в Полтавской области вспыхнул пожар. Часть потребителей осталась без света.

Кроме того, в ночь с 26 на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

09:04

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, деталиВидео

