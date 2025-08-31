Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

Иван Ступак объяснил, почему Россия может снова атаковать энергетические объекты перед началом холодов.

Военный эксперт предупредил о вероятности сложной зимы из-за возможных массированных атак / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Россия может атаковать энергетические объекты Украины этой зимой

Удары планируются после атак Украины на российские НПЗ

Россия может снова попытаться нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - отметил он.

Причины ударов

По словам эксперта, таким образом Россия может пытаться компенсировать потери от атак по своим нефтеперерабатывающим заводам.

"Эти обстрелы вызывают огромное возмущение в России. Без преувеличения. Это вызывает недоразумение: почему уже три с половиной года продолжается война, в НПЗ все еще незащищены и Украине удается их уничтожать?" - пояснил Ступак.

Он также добавил, что после ударов по объектам компании SOCAR в Одесской области россияне пытались утешаться.

"Но у нас есть топливо, все равно. А Российская Федерация, которая нефть добывает и перерабатывает, начинает сталкиваться с проблемами", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Энергетическая безопасность: мнение эксперта

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что главным постоянным риском для энергетической системы страны остается Российская Федерация. Информация о возможных атаках РФ на объекты газодобычи Нафтогаза подтверждает высокий уровень угрозы.

"Это создает дополнительные риски и усложняет подготовку к отопительному сезону. К сожалению, пока остается только планировать меры безопасности и минимизировать возможные последствия", - подчеркнул Макогон.

Он добавил, что системная подготовка и превентивные меры являются критически важными для обеспечения стабильности энергоснабжения в стране.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. В результате массированной атаки на Сумы повреждены объекты инфраструктуры.

Также известно, что в результате российского массированного удара ночью 27 августа на территории энергетического предприятия в Полтавской области вспыхнул пожар. Часть потребителей осталась без света.

Кроме того, в ночь с 26 на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

