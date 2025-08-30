Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

Президент США заявил, что встретится с Путиным и Зеленским.

Трамп анонсировал встречу с Путиным и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Ключевое из заявления Трампа:

Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина состоится

Относительно двусторонних переговоров между Трампом и Путиным остаются сомнения

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоится. В то же время возможность проведения двусторонних переговоров остается под сомнением. Об этом заявил американский лидер в интервью Daily Caller.

"Будет ли трехсторонняя (встреча - Главред) Двусторонняя - не знаю, но трехсторонняя произойдет. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал Трамп. видео дня

Американский лидер сравнил кровавую войну в Украине с дракой детей на игровой площадке. Так Трамп обвинил не только Россию, но и Украину в нежелании завершить войну.

"Я использую аналогию. Я использовал ее несколько раз. У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на площадке, на игровой площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться, драться и драться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти то же самое. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Много людей погибло", - заявил Дональд Трамп.

Чего ожидать от встречи Путина и Зеленского

Политолог Владимир Фесенко считает, что от встречи Зеленского и Путина не стоит ожидать прорыва в урегулировании войны России против Украины. По его словам, встреча теоретически возможна, инициатором выступил Зеленский, стремясь привлечь третью сторону - Трампа - в качестве модератора.

Фесенко пояснил, что без модератора начать диалог будет крайне сложно, ведь между лидерами Украины и России три с половиной года войны, взаимная ненависть и давление на Зеленского в виде возможных ультиматумов Путина могут усложнить переговоры.

"Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - отметил политолог.

По его прогнозу, реальных договоренностей о завершении войны на этой встрече не будет. Скорее всего - только согласие на дальнейшие переговоры с участием Трампа и возможный обмен пленными.

Встреча Путина с Зеленским - новости по теме

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время. Он предупредил, что война России против Украины может длиться месяцами и поставил под сомнение намерения Путина относительно прогресса в мирных переговорах.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским, но при условии, что все ключевые вопросы будут "хорошо проработаны".

В свою очередь президент Украины заявил, что Россия не хочет завершать войну, а стремится оттянуть ее, выдвигая ультиматумы. Он подчеркнул важность гарантий безопасности от США и готовности к встрече с Путиным в трехстороннем формате с Трампом.

Об источнике: The Daily Caller The Daily Caller - это правый новостной и аналитический веб-сайт, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия. Его основали политический комментатор Такер Карлсон и политический советник Нил Патель в 2010 году. Сайт был запущен как "консервативный ответ на The Huffington Post" и уже к 2012 году он увеличил свою аудиторию вчетверо и стал прибыльным, превзойдя несколько конкурентов к 2013 году. В 2020 году The New York Times назвала The Daily Caller "пионером в онлайн-консервативной журналистике". The Daily Caller является также членом пресс-пула Белого дома

