"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

Неизвестно, что Путин обещал американцам за закрытыми дверями, что чиновники США вынесли из своих переговоров и как это влияет на усилия по достижению мира.

https://glavred.info/war/carit-nerazberiha-kak-tramp-hochet-zakonchit-voynu-i-pochemu-evropa-v-zameshatelstve-10693670.html Ссылка скопирована

Трамп хочет, чтобы война закончилась / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, УНИАН

Вы узнаете:

Как Трамп относится к вопросу завершения войны в Украине

Почему европейский политики обеспокоены из-за мирных переговоров

О чем говорили Путин и Уиткофф в Москве

Президент США Дональд Трамп считает нереалистичными требования украинского лидера Владимира Зеленского и Европы по окончанию войны в Украине. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников, Трамп считает, что Киев и европейские страны должны признать, что Украина должна потерять часть территории для прекращения войны. При этом глава Белого дома не хочет увеличивать вовлеченность США, опасаясь, что оттолкнет радикальных республиканцев.

видео дня

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. Почти не имеет значения как", – заявил изданию чиновник.

Еще один высокопоставленный чиновник администрации и один бывший чиновник, который поддерживает тесную связь с Белым домом, также рассказали, что в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата.

"Меня ничего не радует в этой войне. Ничто", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете в пятницу.

Президент США заявил, что определится с курсом действий через две недели и заявил, что будут "очень серьёзные последствия", если Зеленский и Путин не встретятся в ближайшее время. Однако в понедельник он признал, что не знает, состоится ли встреча, и предположил, что, возможно, готов выйти из конфликта, если он затянется.

"Может быть, так и будет, а может быть, и нет. Они хотели бы, чтобы я был на встрече. Я сказал: „Вы, ребята, должны сами разобраться. Это ваше дело. А не наше"", - сказал Трамп о Путине и Зеленском.

Европа в замешательстве

Тем временем европейские официальные лица говорят, что их озадачивает то, что именно Путин обещал американцам за закрытыми дверями, что американские чиновники вынесли из своих переговоров с Москвой и как это влияет на усилия по достижению мира.

"Сейчас царит полная неразбериха. Неясно, что Путин сказал Уиткоффу или Трампу, и правильно ли они его поняли. Это загадка, которую мы все пытаемся разгадать", — сказал высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Отчасти эта путаница, по-видимому, связана со встречей Уиткоффа с Путиным 6 августа, где некоторые детали, касающиеся готовности России вывести свои войска с территорий Украины, по-видимому, были утеряны при переводе.

О чем говорили Путин и Уиткофф

По словам двух американских и трёх европейских чиновников, знавших об этом разговоре, Путин сказал Уиткоффу, что России потребуется официальное признание в соответствии с международным правом российского контроля над двумя территориями, которые в настоящее время находятся в пределах международно признанных границ Украины: Крымским полуостровом, оккупированным Россией с 2014 года, и Донбассом.

Путин сообщил Уиткоффу, что взамен Россия готова отказаться от своих претензий на две территории на юге Украины, которые Россия частично оккупировала после вторжения в феврале 2022 года.

"Уиткофф, по словам американских и европейских официальных лиц, рассматривал это предложение. Однако вопрос о том, что будет с тысячами российских солдат, размещённых в этих регионах, так и не был поднят. Их дальнейшее присутствие было бы для Украины невозможным, но Путин предусмотрительно умолчал об этом, а Уиткофф так и не задал этот вопрос", - говорится в статье.

Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что "конфликты личностей" затрудняют мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Честно говоря, я думал, что самым простым будет конфликт между Россией и Украиной. Но оказалось, что это большие конфликты личностей. Такое бывает. Но мы это остановим. В конце концов", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что одним из самых сложных вопросов на переговорах будет размещение иностранного контингента в Украине. Хотя европейские войска вряд ли окажутся в Сумах или Харькове, в РФ уже боятся такого шага Запада.

По его словам, проблема размещения европейских военных в Украине еще и в том, что ситуация вокруг этого вопроса противоречива, ведь Трамп не имеет четкой постоянной и последовательной позиции.

"На данный момент он поддерживает идею с европейским военным контингентом, хотя в начале года американцы вообще не хотели принимать в этом участия, но при этом предлагали, чтобы гарантами безопасности Украины стали европейцы, но без участия США. Это была идея американцев. Сейчас они уже готовы опосредованно принять участие, и это хорошо. Я думаю, что Трамп не будет идти на поводу у России, но он может идти на определенные уступки, и вот здесь проблема", - пояснил политолог во время чата на Главреде.

Предсказать, как решится вопрос невозможно, добавил Фесенко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред