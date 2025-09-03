'Кто даст гарантии': Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из Донбасса

Зеленский подчеркнул, что Донбасс - очень мощная часть украинской линии обороны.

Украина не уступит территории / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления президента:

Украина не согласится на уход ВСУ с Донбасса

Путину нельзя верить, он уже неоднократно врал

Украина не может сдавать территории в любом случае

Никто не может дать гарантий того, что российский диктатор Владимир Путин прекратит войну, если ВСУ выйдут из Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Даже если кто-то и поддержит безумную идею выхода ВСУ с Донбасса, кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать таких гарантий", - подчеркнул он. видео дня

Зеленский отметил, что Путин уже неоднократно врал.

"Он очень много раз врал, поэтому мы не можем ему доверять, мы не можем сдавать территории в любом случае", - подчеркнул президент.

По его словам, Донбасс - это очень мощная часть украинской линии обороны.

"Он (Путин, - ред.) уже там потерял много военных. Более 100 тысяч военных. Особенно на основных направлениях. Он не смог оккупировать даже 30% одной области, то есть Донбасса", - добавил Зеленский.

Он рассказал, что если Путин пойдет дальше, то ему нужны будут годы.

"Я не знаю сколько лет, но это годы. Вы же должны понимать, что вопрос здесь не только в годах, не только во времени, здесь вопрос в том, что он будет должен положить миллионы солдат. Поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", - подытожил президент.

Зеленский о выходе ВСУ с Донбасса - видео:

Готов ли Путин завершать войну

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорил, что не ожидает в ближайшее время какого-либо завершения войны, потому что к этому не готов Путин.

"Нам важно понимать, что Путин хочет Украину и хочет продолжать войну против нас, но одновременно он хочет договариваться с Трампом. Именно стремление Путина договариваться с Трампом дает шансы - пока не абсолютные и не самые большие - на прекращение войны", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия заявила о готовности продолжать переговоры по прекращению войны против Украины. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, представители переговорных делегаций остаются на связи.

В то же время, Путин заявил, что война в Украине якобы не связана с агрессией РФ, а является следствием госпереворота, которому способствовал Запад. Единственная цель РФ в Украине "защита собственных интересов".

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа, мол, пытается мешать мирному процессу. Мол, европейцы давно стремятся "сдерживать РФ", но Москва "умеет" этому противостоять.

