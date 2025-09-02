Укр
Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

Руслана Заклинская
2 сентября 2025, 12:09
Региональные агентства здравоохранения должны организовать прием большого количества раненых французских и иностранных солдат.
Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro
Франция готовится к войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Главное:

  • Франция готовится к возможной войне в Европе до марта 2026 года
  • Больницы должны организовать прием большого количества раненых солдат
  • План предусматривает создание медицинских центров, способных принимать до 250 пострадавших ежедневно

Франция готовится к возможной войне в Европе. Французское правительство дало четкие указания больницам по всей стране подготовиться к сценарию "большого столкновения" до марта 2026 года. Об этом пишет Le Figaro.

Правительство Франции разослало региональным агентствам здравоохранения (ARS) официальные инструкции по подготовке медицинского персонала к возможному приему большого количества пациентов из зоны боевых действий. Согласно плану, Франция может стать тыловой базой для приема раненых солдат, как французских, так и иностранных.

Подготовка медиков, инициированная Министерством здравоохранения по запросу Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности, должна быть завершена к марту 2026 года. В рамках этого процесса предусматривается создание специализированных медицинских центров, способных принимать до 250 пострадавших ежедневно в пиковые периоды. Кроме того, гражданские больницы должны быть готовы к обслуживанию от 100 до 500 тысяч человек в течение 180 дней.

"Это работа, которую мы выполняем уже один-два года. Нет ничего чрезвычайного. Мы ожидаем сценарии, которые могут нас удивить, если мы не проработаем их заранее, включая возможность конфликта, не обязательно там, где Франция будет непосредственно атакована, но который может иметь последствия здесь, в том смысле, что нам придется принимать раненых людей из нашей страны или из стран-союзников", - пояснила президент Французского общества медицины катастроф Катрин Бертран.

Документ также предусматривает возможность реквизиции всех медицинских работников страны, независимо от их специализации. В случае активных боевых действий восемь военных госпиталей должны будут освободить места для раненых французских солдат, а гражданских пациентов, в том числе онкобольных, переведут в обычные больницы. По данным издания, эти меры являются частью стратегической подготовки Франции к масштабному конфликту.

Правительство страны опирается на недавно обновленную доктрину "Национальный стратегический обзор - 2025", которая предусматривает высокий риск возникновения крупного вооруженного конфликта в Европе с участием Франции и ее союзников до 2030 года.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Сколько может длиться война РФ с НАТО

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет быстрее, чем в Украине, однако не завершится за короткое время.

"Там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы", - предположил он.

По словам Коваленко, продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью будет только освобождение оккупированных территорий и защита собственных границ, война может быть ограниченной по времени. Однако в случае, если НАТО и европейские государства решат продвигаться дальше - вплоть до Москвы, чтобы сменить режим Путина, конфликт может длиться до двух лет.

Война РФ с НАТО - новости по теме

Напомним, Россия установила оборудование для электронной борьбы в 20 км от границы с Эстонией, что создает угрозу для GPS и вызвало беспокойство стран НАТО, сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Эстония обратилась к российским военным за объяснением.

Также бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что НАТО не готово к войне с РФ. Блок обновляет вооружение, но не меняет доктрины, что не соответствует современным технологиям и тактике.

Как сообщал Главред, в Кремле недавно обвинили Европу в препятствовании мирному процессу, похвалили Дональда Трампа и заявили о намерении продолжать войну в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но не видит взаимности от Киева.

Читайте также:

Об источнике: Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

