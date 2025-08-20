Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил 'безмозглого галльского петуха'

Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что Россия против войск НАТО в Украине.

https://glavred.info/world/medvedev-zagovoril-o-voyskah-nato-v-ukraine-i-vspomnil-bezmozglogo-gallskogo-petuha-10691408.html Ссылка скопирована

Медведев заверил, что РФ не согласится на миротворцев из НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, facebook.com/NATO

Кратко:

Медведев высказался против войск НАТО в Украине

Россия не примет такую гарантию безопасности

Медведев назвал президента Франции "безмозглым галльским петухом"

Москва категорически против присутствия войск стран НАТО на территории Украины. Такие гарантий безопасности РФ не примет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В начале своего заявления Медведев оскорбительно обратился к "безмозглому галльскому петуху", вероятно, имея в виду президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступает за возможность отправки миротворцев в Украину. По словам российского политика, РФ не согласится на такую гарантию безопасности.

видео дня

"Было четко заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев... Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что она король курятника", - написал Медведев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия превратилась в "дестабилизирующий фактор" и "хищническую силу у наших дверей". Его комментарии прозвучали на фоне обсуждений гарантий безопасности для Украины.

Какие подводные камни гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы согласии Владимира Путина предоставить Украине гарантии безопасности вызвало сомнения среди экспертов. Политолог Владимир Горбач отметил, что предложенная концепция "НАТО без НАТО" не может считаться надежной.

По его словам, даже статья 5 Североатлантического альянса не гарантирует автоматического участия всех членов НАТО в войне на стороне государства-жертвы агрессии. Она лишь предоставляет каждой стране право самостоятельно определять, какими средствами помочь - военными, политическими, дипломатическими или гуманитарными.

Кроме этого, Горбач обращает внимание, что сам Виткофф не является специалистом по международному праву, поэтому его слова могли быть искажены или неправильно интерпретированы, что создает эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные "5 статье НАТО", в случае заключения мирного соглашения с Россией. По данным УНИАН, эту идею Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным в Анкоридже, и российский президент якобы выразил согласие. Предложенный механизм не предусматривает непосредственного участия НАТО, но гарантирует коллективную поддержку со стороны Вашингтона и европейских партнеров.

Москва, в свою очередь, раскритиковала намерения Великобритании отправить военных в Украину, назвав это провокацией и риском дальнейшей эскалации. В МИД РФ призвали Лондон "не мешать" переговорам с США.

Как сообщал Главред, европейские страны тем временем готовят отправку контингентов, в частности британских и французских, для многонациональной поддержки ВСУ вне зоны боевых действий. США планируют обеспечивать разведданными, вооружением и, вероятно, системами противовоздушной обороны, координируя действия с европейскими союзниками и НАТО.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред