Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

Руслана Заклинская
20 августа 2025, 21:35
190
Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что Россия против войск НАТО в Украине.
Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил 'безмозглого галльского петуха'
Медведев заверил, что РФ не согласится на миротворцев из НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, facebook.com/NATO

Кратко:

  • Медведев высказался против войск НАТО в Украине
  • Россия не примет такую гарантию безопасности
  • Медведев назвал президента Франции "безмозглым галльским петухом"

Москва категорически против присутствия войск стран НАТО на территории Украины. Такие гарантий безопасности РФ не примет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В начале своего заявления Медведев оскорбительно обратился к "безмозглому галльскому петуху", вероятно, имея в виду президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступает за возможность отправки миротворцев в Украину. По словам российского политика, РФ не согласится на такую гарантию безопасности.

видео дня

"Было четко заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев... Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что она король курятника", - написал Медведев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия превратилась в "дестабилизирующий фактор" и "хищническую силу у наших дверей". Его комментарии прозвучали на фоне обсуждений гарантий безопасности для Украины.

Какие подводные камни гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы согласии Владимира Путина предоставить Украине гарантии безопасности вызвало сомнения среди экспертов. Политолог Владимир Горбач отметил, что предложенная концепция "НАТО без НАТО" не может считаться надежной.

По его словам, даже статья 5 Североатлантического альянса не гарантирует автоматического участия всех членов НАТО в войне на стороне государства-жертвы агрессии. Она лишь предоставляет каждой стране право самостоятельно определять, какими средствами помочь - военными, политическими, дипломатическими или гуманитарными.

Кроме этого, Горбач обращает внимание, что сам Виткофф не является специалистом по международному праву, поэтому его слова могли быть искажены или неправильно интерпретированы, что создает эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные "5 статье НАТО", в случае заключения мирного соглашения с Россией. По данным УНИАН, эту идею Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным в Анкоридже, и российский президент якобы выразил согласие. Предложенный механизм не предусматривает непосредственного участия НАТО, но гарантирует коллективную поддержку со стороны Вашингтона и европейских партнеров.

Москва, в свою очередь, раскритиковала намерения Великобритании отправить военных в Украину, назвав это провокацией и риском дальнейшей эскалации. В МИД РФ призвали Лондон "не мешать" переговорам с США.

Как сообщал Главред, европейские страны тем временем готовят отправку контингентов, в частности британских и французских, для многонациональной поддержки ВСУ вне зоны боевых действий. США планируют обеспечивать разведданными, вооружением и, вероятно, системами противовоздушной обороны, координируя действия с европейскими союзниками и НАТО.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворцы Дмитрий Медведев война России и Украины гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:34Синоптик
От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

22:15Война
Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Последние новости

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

Реклама
21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

Реклама
19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Реклама
15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять