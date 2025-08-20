Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

Руслан Иваненко
20 августа 2025, 01:20
40
Европейские страны согласовывают развертывание войск для поддержки Украины после потенциального прекращения боевых действий .
Войска НАТО, ВСУ
США планируют обеспечить обмен разведданными, поставки вооружения и пограничный контроль для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/USNATO

Вкратце:

  • Пакет гарантий безопасности для Украины согласуют на этой неделе
  • Европейские страны готовят военную поддержку для Украины
  • Около 10 государств готовы направить войска в Украину

Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, поскольку лидеры стран воспользуются поддержкой президента США Дональда Трампа по плану, который предусматривает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские страны готовят отправку войск

По информации источников, знакомых с ситуацией, встреча европейских официальных лиц 19 августа была посвящена плану направления британских и французских войск в Украину, включая определение численности и местонахождения военнослужащих. Около 10 стран готовы отправить свои войска в пострадавшую от войны страну, отметили они на условиях анонимности.

видео дня

"Европейские военные представители встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий", - говорится в заявлении британского правительства.

В переговорах примут участие командующий НАТО в Европе и начальники штабов обороны стран-членов. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что условия гарантий будут согласованы "в ближайшие дни, желательно на этой неделе".

Первый этап пакета мер

По данным источников Bloomberg, первый этап пакета мер предусматривает усиление украинских вооруженных сил через обучение и подкрепление.

"Эти силы будут поддерживаться многонациональной группировкой, состоящей преимущественно из европейских военнослужащих, в том числе из которых Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат. Они будут размещены в Украине, вдали от линии фронта".

Роль США в плане

Еще одна часть плана включает поддержку со стороны США, охватывающую обмен разведданными, пограничный контроль, поставки вооружения и, возможно, противовоздушную оборону. Европейские официальные лица ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведданные и военную технику через европейских партнеров.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Мнение эксперта

Политолог и преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук считает, что заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности Вашингтона предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", подобные 5-й статье Устава НАТО, является важным сигналом. Такой шаг означал бы фактическую готовность США защищать Украину, включая применение военной силы.

В то же время эксперт подчеркивает, что в этом вопросе существует немало нюансов. По его словам, даже если Владимир Путин не возражает против такой инициативы, ситуация требует осторожного подхода и внимательного анализа, ведь подобные гарантии могут стать не только сильным политическим шагом, но и фактором новых вызовов.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в CNN отмечали, что США готовят гарантии безопасности для Украины. В Пентагоне пока что не комментируют разработку возможных гарантий безопасности для Украины.

Также ранее сообщалось, что РФ может возобновить войну - названа гарантия безопасности для Украины. Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, считает Петр Олещук.

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты Америки согласны предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", которые будут подобны тем, о которых говорится в 5 статье Устава НАТО. И при этом российский диктатор Владимир Путин вроде бы не возражает против такого шага.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО миротворцы военная поддержка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

01:20Война
Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

23:16Политика
Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

22:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Последние новости

02:12

Секреты идеального блеска: почему специалисты советуют мыть авто вечером, а не днем

01:45

Когда рождаются истинные миллионеры: ТОП-6 дат, ведущих к богатству

01:30

Не только огромный "брюлик": Роналду приготовил для невесты приданное на четверть млн долларов

01:20

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

00:27

Виноград не родит: эксперт поделился причинами и простыми способами решенияВидео

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
00:15

Трамп после встречи с Зеленским пытался "сломать" позицию Орбана - Bloomberg

00:12

Снова минус 25: Могилевская ошеломила причиной похудения

19 августа, вторник
23:46

Жуткая причина смерти: российская актриса погибла при странных обстоятельствах

23:17

"Далось не просто": Пресняков впервые сделал заявление о разводе

Реклама
23:16

Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

23:10

Третий арсенал в мире: почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдалВидео

22:17

Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

21:45

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

21:37

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:05

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

20:55

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:47

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

Реклама
19:57

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

19:54

Языковой скандал на поле: что заставило судью прервать игру и показать желтуюВидео

19:17

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкойВидео

19:10

Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украинемнение

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

Реклама
16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять