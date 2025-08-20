"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

Европейские страны согласовывают развертывание войск для поддержки Украины после потенциального прекращения боевых действий .

США планируют обеспечить обмен разведданными, поставки вооружения и пограничный контроль для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/USNATO

Вкратце:

Пакет гарантий безопасности для Украины согласуют на этой неделе

Европейские страны готовят военную поддержку для Украины

Около 10 государств готовы направить войска в Украину

Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, поскольку лидеры стран воспользуются поддержкой президента США Дональда Трампа по плану, который предусматривает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские страны готовят отправку войск

По информации источников, знакомых с ситуацией, встреча европейских официальных лиц 19 августа была посвящена плану направления британских и французских войск в Украину, включая определение численности и местонахождения военнослужащих. Около 10 стран готовы отправить свои войска в пострадавшую от войны страну, отметили они на условиях анонимности.

"Европейские военные представители встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий", - говорится в заявлении британского правительства.

В переговорах примут участие командующий НАТО в Европе и начальники штабов обороны стран-членов. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что условия гарантий будут согласованы "в ближайшие дни, желательно на этой неделе".

Первый этап пакета мер

По данным источников Bloomberg, первый этап пакета мер предусматривает усиление украинских вооруженных сил через обучение и подкрепление.

"Эти силы будут поддерживаться многонациональной группировкой, состоящей преимущественно из европейских военнослужащих, в том числе из которых Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат. Они будут размещены в Украине, вдали от линии фронта".

Роль США в плане

Еще одна часть плана включает поддержку со стороны США, охватывающую обмен разведданными, пограничный контроль, поставки вооружения и, возможно, противовоздушную оборону. Европейские официальные лица ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведданные и военную технику через европейских партнеров.

НАТО / Инфографика: Главред

Мнение эксперта

Политолог и преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук считает, что заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности Вашингтона предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", подобные 5-й статье Устава НАТО, является важным сигналом. Такой шаг означал бы фактическую готовность США защищать Украину, включая применение военной силы.

В то же время эксперт подчеркивает, что в этом вопросе существует немало нюансов. По его словам, даже если Владимир Путин не возражает против такой инициативы, ситуация требует осторожного подхода и внимательного анализа, ведь подобные гарантии могут стать не только сильным политическим шагом, но и фактором новых вызовов.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в CNN отмечали, что США готовят гарантии безопасности для Украины. В Пентагоне пока что не комментируют разработку возможных гарантий безопасности для Украины.

Также ранее сообщалось, что РФ может возобновить войну - названа гарантия безопасности для Украины. Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, считает Петр Олещук.

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты Америки согласны предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", которые будут подобны тем, о которых говорится в 5 статье Устава НАТО. И при этом российский диктатор Владимир Путин вроде бы не возражает против такого шага.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

