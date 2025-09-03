Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

Массированные удары по Украине свидетельствуют, что основным сценарием России остается продолжение войны, а не поиск путей к ее завершению, отметил Зеленский.

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой основной сценарий России в войне и чего ждать зимой

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Согласится ли Украина на "обмен территориями"

3 сентября 2025 года президент Владимир Зеленский начал серию встреч в Копенгагене - его визит включал двустороннюю встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и переговоры в рамках формата NB8 (Нордично-Балтийская восьмерка: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Эстония)

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Какой основной сценарий России

Зеленский сообщил, что прошлой ночью Россия нанесла очередной массированный удар, применив около 500 дронов и более 20 ракет, в основном баллистических.

"И такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. И это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", - указал президент во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен, которую транслировал Офис президента Украины.

В связи с этим, по его словам, сегодня с партнерами состоялся более предметный разговор о двух ключевых направлениях: текущей обороне Украины во время войны и будущих гарантиях безопасности, которые нужны, ведь Москва не отказывается от агрессивного курса.

/ Фото: скриншот

Какая цель Путина на зиму

Президент подчеркнул, что речь шла также об усилении системы противовоздушной обороны, поскольку именно она спасает жизни. Вместе со странами Севера и Балтии Украина стремится создать дополнительную защиту накануне зимы, чтобы иметь достаточные возможности защищать свою территорию.

"Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда и не дотягиваются его войска. И мы не можем этого допустить. Здесь противовоздушная оборона имеет очень важное значение", - указывает он.

/ Инфографика: Главред

Отдельно обсуждался вопрос новых санкций против РФ и координации усилий с партнерами. Зеленский подчеркнул, что в отношениях с ЕС и США Украина должна выступать в унисон со своими союзниками.

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Зеленский отметил, что Украина уже активно сотрудничает в рамках "Коалиции желающих" и на двустороннем уровне с партнерами над конкретными гарантиями безопасности. Сегодня уже есть серьезная база в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией. По его словам, стороны разделяют видение, что будущая система безопасности Украины должна включать гарантии, подобные статье 5 НАТО.

"И сегодня мы подробно обсудили это. Возможно, вклад каждой страны также был обсужден. Теперь мы будем наполнять это все конкретикой. Кто что будет делать на суше, воздухе, на море и в киберпространстве. Конечно, наши вооруженные силы будет основа ядро этой системы, достаточно мощная, достаточно численная, чтобы противостоять России. Это означает оружие и финансирование, над чем мы работаем", - сказал он.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Президент также отметил, что со стороны США поступают сигналы о готовности обеспечить определенный механизм страхования, что является чрезвычайно важным. Отдельно он подчеркнул значение членства в ЕС как части комплексных гарантий безопасности, особенно учитывая нынешнее председательство Дании в Евросоюзе. Сейчас ведется работа над тем, чтобы открыть переговоры по кластерам и выйти на этот процесс до 2027 года, несмотря на все трудности.

О проблемах в экономике России

В то же время, главной задачей Зеленский назвал заставление России прекратить войну и убийства. Он отметил, что Путин считает возможным преодолеть нынешние вызовы, однако Украина знает, как изменить эту ситуацию.

"Российская экономика уже в сложном состоянии, ощущается дефицит топлива, и это показательно, многие отрасли экономики России сейчас приходят в упадок, также есть определенные кадровые проблемы, и плюс постоянное унижение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья. Все это говорит само за себя. Санкции действительно работают, и мы должны продолжать давить санкциями, давить тарифами на Россию, пока Россия не осознает, что эта война будет завершена", - сказал глава государства.

Зеленский анонсировал переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает разговора с президентом США Дональдом Трампом об усилении санкционного давления на Россию из-за затягивания ответа Кремля о возможной встрече Путина с Зеленским.

"Мы говорили, что давление со стороны из Соединенных Штатов может заставить Путина перейти к дипломатическому формату. Если Путин этого не сделает, то тогда, по возможности, примените тарифы, санкции против него. Мы передали сигналы президенту США, если не будет этой встречи, то тогда окажите поддержку в виде помощи, в виде санкций. Он сказал, что через несколько недель даст ответ, это может быть две или три недели. Мы на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос", - сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США и рассчитывает на учет этой позиции администрацией американского президента.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Вашингтон согласился передать Украине еще 10 систем противовоздушной обороны Patriot, однако процесс принятия решений является слишком медленным. Деталей относительно механизма передачи этих систем он не привел.

/ Инфографика: Главред

Об обмене территориями

Украина не собирается отдавать свои территории России. Зеленский подчеркнул, что идея обмена земель не имеет смысла, ведь Путину никто не доверяет.

"Для кого-то это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много-много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины. Те, кто жили и те, кто сейчас оставили свои дома из-за бомбежек, из-за оккупации, они хотели бы вернуться. Да, возможно, сейчас это нереалистично, но они вернутся", - сказал он.

Зеленский добавил, что Путин многократно нарушал договоренности, врал и уже осуществлял оккупацию части Украины. Поэтому любые уступки только подтолкнули бы его к дальнейшей агрессии, и никаких гарантий сдерживания не существует.

"Это очень мощная часть нашей линии обороны. Он уже там много потерял военнослужащих. Более 100 тысяч военнослужащих, особенно на основных направлениях. Я имею в виду, Путина. Поэтому понятно, что в течение 4 лет он не смог оккупировать более 30% одной области на Донбассе", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что если российский диктатор решит продолжать наступление, ему понадобятся годы и миллионы солдат, которых придется потерять. Именно поэтому Украина не будет делать ему никаких "подарков" в виде территорий.

