Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

https://glavred.info/war/moskva-sdelala-vybor-zelenskiy-nazval-glavnyy-scenariy-rossii-v-voyne-10695017.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал главный сценарий России в войне / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины, скриншот из видео

Россия и в дальнейшем отвергает любые возможности завершения войны против Украины, и это сейчас является основной стратегией Кремля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Комментируя массированную ночную атаку РФ 3 сентября с применением различных видов вооружения, Зеленский отметил, что постоянные обстрелы свидетельствуют о нежелании Москвы прекращать войну.

"Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. И это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", - заявил Владимир Зеленский. видео дня

Он подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию с помощью санкций и тарифов, ведь ее экономика уже в тяжелом состоянии. В частности, ощутимым является дефицит топлива, что наглядно демонстрирует кризис.

По словам президента, все больше секторов российской экономики приходят в упадок, растут кадровые проблемы, а Путин вынужден постоянно унижаться перед Китаем, пытаясь продать ему как можно больше сырья.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред