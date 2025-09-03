Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

Россия и в дальнейшем отвергает любые возможности завершения войны против Украины, и это сейчас является основной стратегией Кремля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Комментируя массированную ночную атаку РФ 3 сентября с применением различных видов вооружения, Зеленский отметил, что постоянные обстрелы свидетельствуют о нежелании Москвы прекращать войну.
"Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. И это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", - заявил Владимир Зеленский.видео дня
Он подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию с помощью санкций и тарифов, ведь ее экономика уже в тяжелом состоянии. В частности, ощутимым является дефицит топлива, что наглядно демонстрирует кризис.
По словам президента, все больше секторов российской экономики приходят в упадок, растут кадровые проблемы, а Путин вынужден постоянно унижаться перед Китаем, пытаясь продать ему как можно больше сырья.
Новость дополняется...
