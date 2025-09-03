'У него есть две задачи': зачем Кремль 'воскресил' Януковича и при чем тут Трамп

РосСМИ показали видеообращение Януковича, в котором он повторил кремлевские тезисы о НАТО, что является элементом спланированной информационной кампании Москвы.

Зачем Кремль "воскресил" Януковича / Коллаж: Главред

1 сентября 2025 года Виктор Янукович впервые за несколько лет появился в публичном пространстве через видеообращение, обнародованное пропагандистскими российскими СМИ. В нем он заявил, что якобы "целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом" и считал вступление в ЕС своей стратегической целью. Кроме того, Янукович категорически выступил против вступления Украины в НАТО, назвав этот путь "катастрофой" и "прямой дорогой к гражданской войне". Это заявление было приурочено к речи Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Главред выяснил, какова цель новых заявлений Януковича.

Последнее обращение Януковича - что сказал экс-президент

1 сентября российские пропагандистские медиа неожиданно показали видеообращение бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, которое быстро распространилось в сети.

В своем выступлении он начал с похвалы в адрес российского диктатора Владимира Путина, который отдал приказ на вторжение в Украину - государство, президентом которого Янукович когда-то был.

Также он поддержал заявления Путина о невозможности будущего Украины в НАТО.

"Да, Владимир Владимирович абсолютно прав... Я всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и определенно понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - указывает он.

При этом Янукович пытался убедить, что в свое время якобы работал над интеграцией Украины в ЕС и даже ставил задачу вступления в Союз, одновременно сетуя на "некорректное поведение" и "высокомерие" европейских партнеров.

Для чего Россия "воскресила" Януковича - объяснение ISW

Российские власти обнародовали видео с бывшим президентом-беглецом Украины Виктором Януковичем, где он утверждает, что "работал над сближением Украины с ЕС", однако, по его словам, европейцы "вели себя некорректно". Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW предполагают, что Кремль специально приурочил появление обращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина на саммите ШОС, чтобы создать видимость "легитимности" его требований по смене власти в Украине.

В видео Янукович заявил, что якобы имел конечной целью вступление Украины в ЕС, но при этом раскритиковал европейских партнеров за "некорректное поведение" и "непонимание экономических трудностей Украины".

В ISW напомнили, что последний раз Янукович появлялся в СМИ в июле 2022 года, когда призвал украинцев сдаться России. Время записи нового видео неизвестно, но оно начинается с его слов о том, что Путин "абсолютно прав" - очевидно, как реакция на заявления Путина об Украине на ШОС. Это свидетельствует, что ролик был элементом заранее спланированной информационной кампании.

"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, создает условия для того, чтобы заявить, что Янукович является законным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский", - считают в ISW.

Как отмечают аналитики, на самом деле такие утверждения не соответствуют действительности, ведь Янукович сбежал из страны после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.

Что задумал Путин появлением Януковича

Россия снова использовала Януковича в информационной кампании. Цель этого шага становится очевидной из месседжей, которые он озвучил по указанию Кремля. В своем обращении Янукович заявил, что якобы приближал Украину к ЕС, но Евросоюз относился свысока и не учитывал проблем страны. В то же время он подчеркнул, что всегда выступал против вступления Украины в НАТО. Об этом в комментарии Главреду сказал политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко Петр Олещук.

"Де-факто Янукович подтвердил тезисы, которые в последнее время озвучивает Трамп и многие в его окружении, а именно: война с Россией началась из-за того, что Украину хотели затянуть в НАТО. Делали это "проклятые демократы": в 2014 году - Обама, а в 2022-м - Байден. А Путин... он в войне не виноват. Мол, вся вина - на американских демократах и Евросоюзе, которые хотели затянуть Украину в Альянс и ради этого "устроили переворот". И вот, россияне подсовывают "президента", против которого был устроен "переворот", и он подтверждает все это публично", - указывает он.

По его словам, появление Януковича преследует две основные цели.

Во-первых, Кремль стремится выдать Россию не за агрессора, а за "защитника конституционного строя" в Украине и таким образом оправдать действия Путина.

Во-вторых, это выступление рассчитано и на Дональда Трампа: россияне надеются, что он подтвердит его собственные тезисы о вине демократов, Обамы и Байдена в развязывании войны. В таком контексте Янукович появляется как "доказательство", что переворот против него произошел из-за его сопротивления вступлению Украины в НАТО.

Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Иными словами, возвращение Януковича в публичное пространство - это попытка Кремля "отмыть" Путина и подать его как потенциального партнера для Трампа.

"Впрочем, не думаю, что Россия начнет часто показывать Януковича, ведь если бы она хотела его использовать, мы бы до сих пор видели его регулярно. Это было "разовое использование". Более того, он является малопопулярной, но узнаваемой фигурой. Кроме того, Россия, постоянно подчеркивая нелегитимность Зеленского, может намекать на то, что легитимным является Янукович, и именно с ним должно подписываться мирное соглашение. Этим Москва будет шантажировать. Но это не более, чем игра на нервах, как карта в кабинете Герасимова, на фоне которой он выступал: где российскими также обозначены Одесская и Николаевская области. Дальше шантажа и информационного давления ни история с картой, ни история с появлением Януковича не пойдут", - резюмировал политолог.

