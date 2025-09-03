Укр
После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

Мария Николишин
3 сентября 2025, 13:32
Палиса подчеркнул, что важна свобода выбора.
После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст
Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине / коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст
  • Разрешение на выезд мужчин от 18 до 22 лет должно "сохранить ребят для Украины"
  • Нужны условия, чтобы привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 года

Снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается, но делается все для того, чтобы привлечь в армию молодых добровольцев. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью Суспільному.

В частности, он прокомментировал решение правительства разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

По его словам, это позволит в долгосрочной перспективе "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".

"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей за границу для того, чтобы они в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - пояснил Палиса.

Он подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", - говорит заместитель руководителя Офиса президента.

По его мнению, важна свобода выбора и необходимо предложить такие условия, чтобы привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 года.

"В плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - подытожил Палиса.

Вручение повесток с 1 сентября

Стоит добавить, что министр обороны Денис Шмыгаль ранее говорил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео процесс проверки документов или вручения повесток военнообязанным.

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Украина должна продолжать проводить мобилизационные мероприятия, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту войск.

Министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что мобилизация в Украине продолжается по плану. По его словам, мобилизация - это сложный процесс, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что для поддержки аграрных хозяйств в прифронтовых районах планируется ввести ряд мер, среди которых - возможность для критически важных предприятий бронировать до 100% военнообязанных работников.

Читайте также:

О персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

