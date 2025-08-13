Укр
В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

Юрий Берендий
13 августа 2025, 19:59
107
Правительство Украины разрешило критически важным предприятиям в прифронтовых районах бронировать до 100% военнообязанных работников, указывает Свириденко.
В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение
В Украине изменили правила бронирования для граждан / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Критически важные предприятия в прифронтовых районах смогут бронировать 100% работников
  • Правительство также приняло решение о других видах помощи частному сектору

Для поддержки аграрных хозяйств в прифронтовых районах планируется ввести ряд мер, среди которых - возможность для критически важных предприятий бронировать до 100% военнообязанных работников. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников", - говорится в сообщении.

видео дня

Кроме этого, предусмотрены и другие формы помощи, прежде всего для аграрного сектора.

"Аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов", - сказано в сообщении.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Что изменится в правилах бронирования

Министерство экономики сообщило, что 13 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных, подготовленные Минэкономики. Нововведения расширяют возможности для сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.

Как отметили в Минэкономики, менять лимит бронирования через портал "Дія" сможет государственный орган, который признал предприятие критически важным, на основании обращения областной военной администрации по месту фактической деятельности. Эти изменения должны обеспечить стабильную работу прифронтовых предприятий, сохранение рабочих мест и непрерывное выполнение задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов.

"Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны. Мы создаем механизм, который гибко реагирует на вызовы и позволяет предприятиям продолжать свою деятельность даже во время активных боевых действий", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

В то же время, как говорится в сообщении Минэкономики, порядок бронирования остается неизменным.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время войны в Украине мобилизация охватывает все больше граждан. Хотя некоторые категории пенсионеров могут быть освобождены от призыва, сам факт выхода на пенсию не означает автоматического освобождения от воинской обязанности, напоминает Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В Министерстве обороны уточнили, что граждане с официальной отсрочкой от мобилизации по статье 23 этого закона могут служить только добровольно, подписав контракт.

В течение ближайших шести месяцев Минобороны планирует развивать проект цифрового ТЦК и подготовить контракт с улучшенными условиями, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

