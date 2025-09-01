Часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации - законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1 об отсрочке от призыва.

В Раде предлагают ограничить отсрочку от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, УНИАН

В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1

Отсрочку потеряют ученики колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты, которые вышли за пределы срока академической программы

Отсрочка будет действовать только при получении образования впервые на высшем уровне

В Раде зарегистрирован новый альтернативный законопроект №13634-1, который предлагает изменения по ограничению права на отсрочку от призыва для учащихся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые превысили установленный срок обучения по академической программе. Проект закона зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Инициатором выступил народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук. По его словам, правительственный законопроект 13634 не учитывает вопрос отсрочки для педагогических работников высших учебных заведений, категория которых была расширена Законом от 6 июня 2024 года № 3791-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования". Кроме того, 29 июля 2022 года Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми предусмотрена отсрочка от призыва научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам независимо от наличия ученой степени.

"Учитывая это, альтернативным законопроектом предлагается уточнение категорий педагогических, научно-педагогических и научных работников и соискателей образования, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности и выполнения государственных образовательных программ", - отметил Грищук.

Кто может получить отсрочку

Законопроект предусматривает, что от мобилизации не подлежат:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения 25 лет, и учатся по дневной или дуальной форме;

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, которые учатся денно или дуально;

докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи - резиденты.

Отсрочка предоставляется только тем, кто впервые получает образование на более высоком уровне, чем предыдущий, в соответствии со статьей 10 Закона "Об образовании".

Что такое расчетный срок обучения

Расчетный срок - это официально установленный учебным заведением срок для завершения программы, включая все экзамены, зачеты и защиту диплома, без дополнительных отпусков или переносов. Например, студент, поступивший на бакалавриат в сентябре 2023 года, должен закончить обучение до июня 2027 года. Если обучение затягивается из-за академотпуска или перевода на "пятилетний план", после июня 2027 года отсрочка от мобилизации не будет действовать.

Таким образом, право на отсрочку сохраняется только для студентов дневной или дуальной формы, которые завершают обучение в пределах официального срока образовательной программы.

Отсрочка для работников образовательных учреждений

Законопроект также предусматривает отсрочку для работников учебных заведений и научных учреждений, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Если законопроект будет принят, отсрочку получат:

научные работники с ученой степенью в учреждениях высшего образования и научных учреждениях;

научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;

педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

Напомним, 25 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который позволяет выезд за границу мужчинам до 25 лет. Он должен устранить ограничения для призывников и военнообязанных, которые не подлежат мобилизации.

Также 26 августа правительство разрешило мужчинам 18-22 лет беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину во время военного положения. Решение касается всех граждан этого возраста, включая тех, кто уже находится за границей.

Как сообщал Главред, мужчины 18-22 лет для выезда за границу должны иметь паспорт и военно-учетный документ (бумажный или электронный). Исключение - государственные служащие, которые могут выезжать только в служебные командировки.

