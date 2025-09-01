Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации - законопроект уже в Раде

Руслана Заклинская
1 сентября 2025, 17:56обновлено 1 сентября, 18:30
409
В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1 об отсрочке от призыва.
Часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации - законопроект уже в Раде
В Раде предлагают ограничить отсрочку от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, УНИАН

Кратко:

  • В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1
  • Отсрочку потеряют ученики колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты, которые вышли за пределы срока академической программы
  • Отсрочка будет действовать только при получении образования впервые на высшем уровне

В Раде зарегистрирован новый альтернативный законопроект №13634-1, который предлагает изменения по ограничению права на отсрочку от призыва для учащихся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые превысили установленный срок обучения по академической программе. Проект закона зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Инициатором выступил народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук. По его словам, правительственный законопроект 13634 не учитывает вопрос отсрочки для педагогических работников высших учебных заведений, категория которых была расширена Законом от 6 июня 2024 года № 3791-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования". Кроме того, 29 июля 2022 года Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми предусмотрена отсрочка от призыва научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам независимо от наличия ученой степени.

видео дня

"Учитывая это, альтернативным законопроектом предлагается уточнение категорий педагогических, научно-педагогических и научных работников и соискателей образования, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности и выполнения государственных образовательных программ", - отметил Грищук.

Кто может получить отсрочку

Законопроект предусматривает, что от мобилизации не подлежат:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения 25 лет, и учатся по дневной или дуальной форме;
  • соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, которые учатся денно или дуально;
  • докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи - резиденты.

Отсрочка предоставляется только тем, кто впервые получает образование на более высоком уровне, чем предыдущий, в соответствии со статьей 10 Закона "Об образовании".

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Что такое расчетный срок обучения

Расчетный срок - это официально установленный учебным заведением срок для завершения программы, включая все экзамены, зачеты и защиту диплома, без дополнительных отпусков или переносов. Например, студент, поступивший на бакалавриат в сентябре 2023 года, должен закончить обучение до июня 2027 года. Если обучение затягивается из-за академотпуска или перевода на "пятилетний план", после июня 2027 года отсрочка от мобилизации не будет действовать.

Таким образом, право на отсрочку сохраняется только для студентов дневной или дуальной формы, которые завершают обучение в пределах официального срока образовательной программы.

Отсрочка для работников образовательных учреждений

Законопроект также предусматривает отсрочку для работников учебных заведений и научных учреждений, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Если законопроект будет принят, отсрочку получат:

  • научные работники с ученой степенью в учреждениях высшего образования и научных учреждениях;
  • научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;
  • педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

Выезд украинцев за границу - новости по теме

Напомним, 25 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который позволяет выезд за границу мужчинам до 25 лет. Он должен устранить ограничения для призывников и военнообязанных, которые не подлежат мобилизации.

Также 26 августа правительство разрешило мужчинам 18-22 лет беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину во время военного положения. Решение касается всех граждан этого возраста, включая тех, кто уже находится за границей.

Как сообщал Главред, мужчины 18-22 лет для выезда за границу должны иметь паспорт и военно-учетный документ (бумажный или электронный). Исключение - государственные служащие, которые могут выезжать только в служебные командировки.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачем Кремль вытащил из нафталина Януковича

Зачем Кремль вытащил из нафталина Януковича

19:10Мнения
Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении и сотрудничестве с РФ - СМИ

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении и сотрудничестве с РФ - СМИ

18:57Украина
Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области

Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области

18:42Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Последние новости

19:10

Зачем Кремль вытащил из нафталина Януковича

18:57

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении и сотрудничестве с РФ - СМИ

18:55

Какие ваши скрытые таланты: обо всем расскажет линия сердца на ладони

18:42

Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области

18:28

Диана мечтала об этом: Гарри в отчаянии обратился к принцу Уильяму

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
18:06

"Как живой": в "Дие" появился персональный ИИ-ассистент для украинцев

18:04

Можно ли пить из-под крана: простой способ проверить воду на качествоВидео

17:56

Часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации - законопроект уже в Раде

17:52

Что нельзя делать 2 сентября: строгие запреты, которые нельзя нарушать

Реклама
17:37

После слухов о беременности: муж MamaRika заговорил про второго ребенка

17:15

"Мне нравятся сплетни": Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе

17:07

"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

16:49

Популярный жест мотоциклистов озадачивает водителей: что он означает

16:38

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

16:27

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

16:15

Вернулся в Украину: что Тина Кароль на самом деле хотела от сына

15:59

Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

15:47

В Украине снизились цены на ключевые овощи и фрукты - что и сколько стоит

15:28

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказалВидео

15:26

"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

Реклама
15:23

Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

15:06

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

14:54

Изменили весь мир: базовые вещи современности, которые изобрели украинцыВидео

14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

Реклама
11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять