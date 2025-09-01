С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

Вы узнаете:
- Какие будут основные правила съемки
- Все ли сотрудники будут обеспечены бодикамерами
С понедельника, 1 сентября, военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об заявил этом заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, пишет РБК-Украина.
По его словам, соответствующий указ Минобороны об обязательном оснащении патрулей бодикамерами вступает в силу сегодня. При этом ведомство только "приступило к созданию специальной ИТ-системы, чтобы унифицировать и централизовать процесс видеофиксации мероприятий оповещения", указывает Мойсюк.
Новая система предусматривает закупку камер, создание централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных, а также проведение быстрого анализа записей.
Он указал основные правила съемки:
- запись на бодикамере военного должна начинаться автоматически, как только группы оповещения начинает работу, но есть исключения – когда в кадр могут попасть военные, а также "личные потребности работника";
- представитель ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует;
- записи с карт памяти автоматически будут загружаться на централизованный сервер и храниться не менее 30 дней, а в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами – дольше.
- запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.
Замминистра указал, что на сегодня обеспечение портативными видеокамерами находится на уровне 85%. Пока у военных есть проблемы с унификацией оборудования, а также с ресурсом для обработки и хранения данных.
Мобилизация - последние новости
Как сообщал Главред, выпускниц с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет. У женщин будет 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.
Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что в Украине уже существует "мобильный" формат работы ТЦК и СП, но речь не идет о функционировании "на колесах".
Кроме того, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) потеряли право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных. После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону.
- За неявку в ТЦК в течение 60 дней женщин-медиков будут разыскивать - адвокат
- Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится
- Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода
