С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

Виталий Кирсанов
1 сентября 2025, 14:02
Новая система предусматривает закупку камер и создание централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных.
С 1 сентября ТЦК обязаны ходить с бодикамерами
С 1 сентября ТЦК обязаны ходить с бодикамерами / коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие будут основные правила съемки
  • Все ли сотрудники будут обеспечены бодикамерами

С понедельника, 1 сентября, военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об заявил этом заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, пишет РБК-Украина.

По его словам, соответствующий указ Минобороны об обязательном оснащении патрулей бодикамерами вступает в силу сегодня. При этом ведомство только "приступило к созданию специальной ИТ-системы, чтобы унифицировать и централизовать процесс видеофиксации мероприятий оповещения", указывает Мойсюк.

Новая система предусматривает закупку камер, создание централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных, а также проведение быстрого анализа записей.

Он указал основные правила съемки:

  • запись на бодикамере военного должна начинаться автоматически, как только группы оповещения начинает работу, но есть исключения – когда в кадр могут попасть военные, а также "личные потребности работника";
  • представитель ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует;
  • записи с карт памяти автоматически будут загружаться на централизованный сервер и храниться не менее 30 дней, а в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами – дольше.
  • запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Замминистра указал, что на сегодня обеспечение портативными видеокамерами находится на уровне 85%. Пока у военных есть проблемы с унификацией оборудования, а также с ресурсом для обработки и хранения данных.

Как сообщал Главред, выпускниц с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет. У женщин будет 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что в Украине уже существует "мобильный" формат работы ТЦК и СП, но речь не идет о функционировании "на колесах".

Кроме того, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) потеряли право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных. После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону.

мобилизация мобилизация в армию новости Украины ТЦК и СП
