Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

Россияне все острее будут ощущать последствия ударов по ключевой отрасли экономики РФ.

Ослабление ключевой отрасли экономики РФ уже ощущают на себе россияне / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Загородний:

Россияне уже ощущают последствия ударов по нефтегазовой инфраструктуре

Осенью ситуация в России обострится

Украина будет наращивать удары по территории РФ

Украина активизировала удары по нефтегазовой инфраструктуре страны-агрессора России. Успехи Сил обороны настолько заметны, что уже обычные россияне начинают ощущать себе последствия атак Украины.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, бензин по талонам уже отпускают во временно оккупированном Крыму, да еще и не всем. Аналогичная ситуация возникла в Приморье.

"Когда начинается паника в одном месте, она перекидывается и на другие регионы. Все эти проблемы хорошо почувствовал бизнес, который завязан на топливо. При этом РФ разгоняется инфляция. Также возникают сложности с производством высококачественных видов топлива, потому что разрушенную инфраструктуру нефтепереработки быстро восстановить невозможно. Все это удар по России", - подчеркнул эксперт.

Когда россияне почувствуют более сильный "удар"

Загородний прогнозирует, что уже осенью, особенно когда начнется рост цен на продукты питания, и невозможно будет обеспечить некоторые регионы продуктами, жители РФ сполна ощутят на себе последствия атак Украины.

"Но это будет только начало - россиян ждет много чего другого "интересного". Кульминация впереди, ведь украинские удары будут только нарастать", - заверил он.

Могут ли удары ВСУ принудить Россию к переговорам

Издание Politico сообщило, что после того, как украинские беспилотники начали системно атаковать объекты российской нефтепереработки, вышла из строя значительная часть производственных мощностей РФ. Это в свою очередь вызвало топливный дефицит внутри страны и поставило одну из ключевых стратегических сфер Кремля под угрозу паралича.

Поэтому сейчас в Европе существует общее видение: санкции в сочетании с ударами по критической инфраструктуре заставят Москву согласиться на переговоры.

Удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ранее также город Сызрань в Самарской области России подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщили о серии взрывов, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.

Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи, что в Брянской области РФ.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

