"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

Помощник Путина Юрий Ушаков считает, что обвинение Трампа не было лишено иронии.

https://glavred.info/world/zagovory-protiv-ssha-nikto-ne-ustraival-v-kremle-derzko-otvetili-trampu-10694954.html Ссылка скопирована

Трамп обвинил Ким Чен Ынв, Путина и Си Цзиньпина в заговоре против США / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, сайт Кремля

Главные тезисы Ушакова:

Лидеры РФ, КНР и КНДР не устраивали заговор против США

Трамп "не без иронии" выдвинул свое обвинение

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын "не плели никаких заговоров", пишет ТАСС.

видео дня

"Я хочу сказать, что никакие заговоры против США никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров (РФ, КНР и КНДР, - ред.) не было", - сказал Ушаков.

Помощник Путина считает, что заявление Трампа не было лишено иронии.

Также он заявил, что все понимают, какую роль сейчас играет США в мировой политике.

"Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - уточнил он.

Большой военный парад в Пекине - главное

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке российского и северокорейского диктаторов - Владимира Путина и Ким Чен Ына.

После этого лидеры вместе вышли на трибуну, а уже за ними последовали другие мировые лидеры. Всего на параде присутствуют более 26 глав государств.

На параде Китай впервые показал ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.

Также на площади Тяньаньмэнь представили:

стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования - ядерную триаду;

Военно-космические и Кибервойска КНР;

подводный дрон AJX002, а также лазерное оружие.

После начала парада в Пекине президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, обвинив Россию, Китай и КНДР в планировании заговора.

Пекин готов к демонстративным шагам ради заморозки войны - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что скоро мы увидим двусторонний формат переговоров - США и Китай - с другими участниками, и будем называть его многосторонним процессом.

"Несмотря на риторику Путина о многополярности, Китаю такая история не очень нравится. Пекин стремится показать, что он - единственный, а все остальные вокруг него. Аналогичное восприятие ситуации и у США при Трампе. По большому счету, они имеют право на такое мнение", - сказал Клочок в интервью Главреду.

По его словам, определенные практические шаги начнутся уже в сентябре.

"Все будет зависеть от мероприятий в Китае. Трампа, скорее всего, на параде не будет, потому что пока нет предмета разговора между ним и Си. Но мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные", - отметил Клочок.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред