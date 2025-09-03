Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

Министр обороны США выразил надежду, что сближение Китая и России не приведет к полномасштабной войне.

Трамп отдал срочный приказ Пентагону

США встревожены сближением Китая и России

Трамп поручил Пентагону готовиться к масштабной перестройке армии

США не стремятся к конфликту, но готовятся к любому развитию событий

Американская администрация будет реагировать на сближение Китая и России. Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны готовиться к масштабной перестройке армии. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в комментарии Fox News.

По его словам, "недостаток американского лидерства и силы" привел к опасному сближению России и Китая. Хегсет обвинил в этом "ужасном развитии событий" администрацию экс-президента США Джозефа Байдена.

"Но именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми перестроить нашу армию историческим путем, восстановить дух воина и восстановить сдерживание, а не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не стремимся к конфликту. Мы четко дали это понять и Китаю, и России, и другим. А потому, что, будучи готовыми, вы предотвращаете это", - сказал министр обороны США.

Хегсет надеется, что сближение Пекина и Москвы не приведет к полномасштабной войне. В то же время он подчеркнул готовность США к любому развитию событий.

"Наша работа заключается в том, чтобы поддерживать эти военные преимущества в космосе, в небе, на море, под водой и с помощью огня на большие расстояния. Все наши возможности, "Золотой купол", который Китай знает, что он не может воссоздать, мы воссоздадим при этой администрации. Поэтому мы сохраним стратегическое преимущество. Президент Трамп имеет прекрасные отношения с президентом Си и будет использовать их, надеясь найти пути для нашей совместной работы. В противном случае мы всегда будем начеку", - добавил Хегсет.

Позиция Китая в отношении войны / Инфографика: Главред

Как США могут давить на Китай

В последнее время Китай все чаще заявляет о поддержке мирного урегулирования "украинского кризиса" дипломатическими методами. Эксперты, однако, усматривают в такой риторике стремление Пекина найти собственную выгоду.

Пока неизвестно, что будет выгоднее для Китая - заморозка войны или ее продолжение, отметил в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, все будет зависеть от ситуации и возможностей США влиять на Китай.

"Штаты имеют козырь - Европу, большой гипермаркет для китайских товаров, который Пекин потерять не может. Сама Европа ищет свое место и уже заключила торговое соглашение с США", - пояснил аналитик.

Парад в Пекине и напряжение между США и РФ - главное

Как сообщал Главред, 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад к 80-летию капитуляции Японии и завершения Второй мировой войны. Перед парадом лидер Китая Си Цзиньпин встретил Владимира Путина и Ким Чен Ына, после чего они поднялись на трибуну вместе с другими мировыми лидерами. Всего на мероприятии было более 26 глав государств.

На параде КНР впервые продемонстрировала ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, а также ядерную триаду, военно-космические и кибервойска, подводный дрон AJX002 и лазерное оружие. После парада президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США.

Во время саммита ШОС в Пекине Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным, обсудив международные и региональные вопросы. Китай введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.

На пресс-конференции в Пекине Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву, но признал, что конкретных сроков встречи нет. В то же время российский диктатор начал оправдываться и заявил, что никакого заговора России, КНР и КНДР против США нет.

