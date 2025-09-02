Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

Ранее россиянам для визита в Китай требовалась виза, за исключением поездок в Гонконг, Макао или на остров Хайнань.

https://glavred.info/world/rossiyanam-uprostyat-poezdki-v-kitay-knr-otkroet-bezviz-na-god-10694657.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин в Владимир Путин провели переговоры в Пекине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Когда заработает безвиз для россиян в КНР

Зачем Китай вводит безвизовый режим для граждан РФ

Китай введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Безвиз для владельцев обычных российских паспортов начнет действовать с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го, пишут официальные российские СМИ.

видео дня

Россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

Представитель китайской стороны сообщил о решении расширить перечень государств, граждане которых могут въезжать в Китай без визы — в целях дальнейшего содействия взаимному туризму.

До этого россиянам для визита в Китай требовалась виза, за исключением поездок в Гонконг, Макао или на остров Хайнань в составе тургруппы.

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

Агентство Синьхуа сообщает, что 2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным. По данным ТАСС, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе переговоров Путиным в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "китайско-российские отношения служат эталоном отношений между крупными государствам, характеризующихся вечным добрососедством и дружбой, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием, взаимовыгодным сотрудничеством и обоюдным выигрышем".

Сайт Кремля сообщает, что переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай.

С российской стороны в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Саммит ШОС в Китае - что известно

31 августа в Китае стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В китайский портовый город Тяньцзинь прибыли: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, российский диктатор Владимир Путин и другие.

Что такое ШОС / Инфографика: Главред

Как пишет Bloomberg, лидеры ряда стран планируют обсудить будущее группы под руководством Пекина, который стремится предложить альтернативу мировому порядку, сформированному США.

Си Цзиньпин во время саммита ШОС заявил, что организация должна играть ключевую роль в укреплении мира, стабильности и глобального развития. Ожидается, что он представит план "конструктивной защиты послевоенного международного порядка", который должен стать "основой для совершенствования системы глобального управления", передает South China Morning Post.

Глава РФ Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира.

Среди главных причин войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

Он заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи на Аляске, якобы открывают возможности для мира в Украине, и пообещал проинформировать лидеров ШОС о результатах переговоров с Трампом.

По словам российского диктатора, для устойчивого и долговременного урегулирования необходимо устранить причины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

Как заставить Китай отказаться от российской нефти - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что необходимо думать о том, что должен сделать Киев, чтобы Китай отказался от российских нефти и газа.

"Например, кто сказал, что нельзя подорвать газопровод "Сила Сибири" или газовые месторождения в Уренгое, откуда идет газ на Китай? Китай у нас тоже не спрашивал разрешения на поставки нефти и газа из России. А успешная операция СБУ, в ходе которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, показала, что все это можно сделать, и ракеты для этого не нужны. А дальше, как десерт, проснулись европейцы – мол, оказывается, и так можно действовать. Так что в первую очередь работать нужно самим", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, течение войны, победа в ней и скорость достижения победы зависят исключительно от Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред