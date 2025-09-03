Укр
"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

Юрий Берендий
3 сентября 2025, 19:56
Трамп намекнул на решительные шаги против Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Администрация Дональда Трампа может усилить давление против России, если Владимир Путин откажется продолжать переговоры о завершении войны в Украине. Об этом президент США заявил во время встречи с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете.

Трамп о санкциях и давлении на Россию

Трамп сказал, что не имеет сообщения для Путина.

"Путин знает мою позицию, и он примет то или иное решение. Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны, и если мы будем недовольны, вы увидите, что что-то произойдет", - сказал он. "Я".

На вопрос польского журналиста, почему после его вступления в должность США якобы не предприняли никаких шагов против России, Трамп ответил, что санкции были введены, в частности против Индии за продолжение покупки российской нефти.

"Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая, - это никаких действий не было? Это стоит России сотни миллиардов долларов. И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы. Но когда вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я это сделал. Я сказал, что если Индия купит, у Индии будут большие проблемы. И именно это и случилось. Так что не рассказывайте мне об этом", - сказал Трамп.

Трамп о переговорах с Путиным

Также, отвечая на вопрос журналистов относительно дедлайна, который Трамп отвел России, президент США анонсировал новый телефонный разговор с российским диктатором Путиным, который состоится в ближайшие дни.

"Ну, я вскоре буду разговаривать с ним (Путиным, - ред.), и я буду знать, что мы будем делать. Как вы знаете, мы приняли очень решительные меры. И в других аспектах мы также приняли очень решительные меры. Но я буду разговаривать с ним в течение следующих нескольких дней, и мы увидим. Я точно узнаю, что происходит. Но я не доволен всеми людьми", - сказал Трамп.

Трамп о войне России против Украины

Трамп заявил, что на прошлой неделе погибло 7819 человек - российских и украинских военных. Он подчеркнул, что это не американские или польские солдаты, но все же люди.

"И я хочу, чтобы это прекратилось. Сейчас мы прекратили финансирование (военную помощь Украине, - ред.). Мы прислали оружие НАТО. Они платят полную цену. Знаете, Байден так бессмысленно потратил 350 миллиардов долларов.

По его словам, именно это стало одной из причин нынешней ситуации. Важным фактором начала войны было то, кто занимал те или иные политические кресла. Трамп добавил, что верит в возможность найти достойное решение.

Он подчеркнул, что потери являются беспрецедентными - такого масштаба гибели солдат мир не видел со времен Второй мировой войны. Конфликт, по его словам, продолжает затягиваться, чередуя атаки одной стороны и оборону другой.

"Атака немного продвигается, совсем немного. Посмотрите. Они продвигаются на сантиметры. Они сбрасывают бомбы и убивают всех. Все это - со времен Второй мировой войны не было ничего даже близко к этому. И они не - опять же, они не солдаты из моей страны. Это моя страна. Но у меня есть сила положить этому конец. Поэтому я смог закончить семь других войн", - сказал президент США.

Трамп заявил, что в свое время считал существующие семь войн очень сложными и убежден был, что их необходимо завершить. По его мнению, они выглядели гораздо более тяжелыми, чем война между Россией и Украиной.

Он объяснил, что ожидал более легкого урегулирования, поскольку считал, что у него были хорошие отношения с Путиным. Трамп даже думал, что среди всех конфликтов именно этот может оказаться одним из самых простых.

В то же время он добавил, что война - это непредсказуемое явление, ведь никогда нельзя точно знать, как все будет разворачиваться.

"Война - это сложная и опасная вещь. И какой беспорядок. Какой кровавый беспорядок. Это будет - это будет сделано, так или иначе. Но они должны прекратить убивать все эти души. Это души, и мы должны прекратить убивать", - резюмировал он.

Новость дополняется...

