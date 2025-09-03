ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

Тимочко объясняет, что чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.

ВСУ системно отвоевывают территории по всей линии фронта, снижая наступательный потенциал российской армии / Коллаж: Главред, фото: flickr

Оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области в Донецкую область, где сейчас у них возникли серьезные проблемы. Украинские защитники освободили населенный пункт Удачное вблизи Покровска. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Цель России и проблемы на фронте

По его словам, одной из главных целей российского военного руководства в 2024 году был захват всей Донецкой области. Достичь этого противнику не удалось, поэтому задача сохранилась и на 2025 год. В то же время из-за чрезмерной интенсивности боев российская армия столкнулась с существенными трудностями.

"Россияне, чтобы выполнить задачу командования - как можно быстрее оккупировать Донецкую область, привлекали для штурмов слишком много своих военных мощностей. Это привело к тому, что они заблаговременно исчерпали свой ресурс. Поэтому мы видим, что российская армия была вынуждена на некоторых направлениях, несмотря на хорошую погоду, приостановить наступление, чтобы перегруппировать и доукомплектовать войска", - пояснил Тимочко.

Потери оккупантов ощутимы, ведь на отдельных направлениях Силы обороны Украины системно возвращают контроль над собственными территориями.

"Мы можем говорить, что наступательный импульс противника, который закладывался до начала дождей, иссяк быстрее. Да, они сейчас перегруппировываются и подтягивают резервы, но эту работу точно планировали проводить в условный ноябрь - декабрь (2025 года - ред.)", - добавил он.

Наступательные планы оккупантов

По мнению председателя Совета резервистов, до начала сезона дождей российские войска будут пытаться активизировать наступательные действия на участках фронта, где уже идут бои. Их цель - не допустить дальнейшего продвижения украинских военных.

Оценка эксперта

Внезапное появление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова на телевидении само по себе является нетипичным и вызывает внимание аналитиков. По словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, такая публичность свидетельствует о серьезных проблемах российской армии.

"Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. Фактически в течение пяти месяцев враг не может прорвать украинскую оборону. На отдельных участках фронта есть вклинения, но прорыва нет. Россия вынуждена бросать дополнительные силы, где они несут потери", - пояснил Лакийчук.

Эксперт подчеркивает, что появление Герасимова в эфире может быть сигналом о необходимости поддержания морального и стратегического авторитета среди военных, ведь текущие результаты операции значительно отстают от планов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Военный, заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказал, что бойцам удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.

Кроме того, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

