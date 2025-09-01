Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области

Украинская разведка и сопротивление нанесли стратегический удар по командованию оккупантов и сорвали их планы дальнейших атак.

https://glavred.info/front/sozhgli-dotla-boycy-gur-unichtozhili-klyuchevoy-obekt-okkupantov-v-zaporozhskoy-oblasti-10694519.html Ссылка скопирована

Ослабили наступательные возможности российских войск благодаря успешным действиям ГУР и подполья / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Читайте в материале:

Как уничтожение штаба повлияет на наступление россиян

Почему операцию называют стратегической

Какую роль сыграли местные подпольные формирования

В Запорожской области украинская военная разведка совместно с Мариупольским сопротивлением нанесла удар по командному пункту российских оккупантов. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, операция завершилась полным уничтожением штаба 35-й армии РФ в районе села Воскресенка.

Ликвидированы офицеры и командование

Уничтоженный командный пункт был одним из ключевых центров управления наступательными действиями на Запорожском направлении. По имеющимся данным, ликвидировано 17 офицеров и одного рядового, которые непосредственно координировали атаки врага.

видео дня

Влияние на наступательные возможности врага

Такие потери, подчеркивает Андрющенко, существенно ослабят возможности российских войск продолжать наступательные действия в этом регионе.

Операцию называют стратегическим ударом по командованию оккупантов, который стал возможным благодаря точной работе украинской разведки и местных подпольных формирований.

Прогноз военного эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что украинские силы до сентября способны сдержать российское наступление, хотя оккупанты будут пытаться во что бы то ни стало выполнить задание Кремля.

По его словам, Владимиру Путину важно завершить летнюю наступательную кампанию. В то же время состояние российской экономики свидетельствует о том, что уже осенью Москва может столкнуться с необходимостью взять оперативную паузу.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред