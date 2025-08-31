Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

Атмосфера внутри оккупационных войск стала еще более напряженной.

Перестрелка между оккупантами / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Коротко:

Между подразделениями армии РФ вспыхнула перестрелка

В результате столкновения ликвидирован 21 оккупант

После инцидента в подразделениях, вероятно, начались проверки

На левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

Отмечается, что перестрелка произошла между подразделениями 127-й разведывательной бригады и 24-го мотострелкового полка.

"Все началось с того, что военнослужащие 24-го полка открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой", - говорится в сообщении.

В Атеш отмечают, что в результате столкновения ликвидирован 21 оккупант, а 17 получили ранения. После инцидента в подразделениях, вероятно, начались проверки, усилили контроль и допросы личного состава.

"Атмосфера внутри оккупационных частей стала еще более напряженной: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов", - подытожили партизаны.

Атеш / Инфографика: Главред

Наступление РФ на фронте

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что война сейчас находится на пике своего развития.

По его словам, летняя наступательная кампания, которой хвастался Путин, сейчас ускорилась из-за переговоров между Трампом и Путиным.

"Путин не жалеет ресурсов - мы видим большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ. Россияне не испытывают никакого дефицита таких аппаратов, постоянно ими атакуют", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, старший лейтенант с позывным Алекс заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России обходят направление Часового Яра в Донецкой области. Сейчас речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются просочиться по подвалам и закрепиться.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сказал, что российские войска, несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, не смогли достичь заметных успехов в районе Покровска. Аналогичная ситуация наблюдается и вблизи Часового Яра и Торецка.

Также известно, что Силы обороны освободили село Мирное возле Купянска Харьковской области. Ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

