Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

Коротко:
- Между подразделениями армии РФ вспыхнула перестрелка
- В результате столкновения ликвидирован 21 оккупант
- После инцидента в подразделениях, вероятно, начались проверки
На левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.
Отмечается, что перестрелка произошла между подразделениями 127-й разведывательной бригады и 24-го мотострелкового полка.
"Все началось с того, что военнослужащие 24-го полка открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой", - говорится в сообщении.
В Атеш отмечают, что в результате столкновения ликвидирован 21 оккупант, а 17 получили ранения. После инцидента в подразделениях, вероятно, начались проверки, усилили контроль и допросы личного состава.
"Атмосфера внутри оккупационных частей стала еще более напряженной: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов", - подытожили партизаны.
Наступление РФ на фронте
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что война сейчас находится на пике своего развития.
По его словам, летняя наступательная кампания, которой хвастался Путин, сейчас ускорилась из-за переговоров между Трампом и Путиным.
"Путин не жалеет ресурсов - мы видим большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ. Россияне не испытывают никакого дефицита таких аппаратов, постоянно ими атакуют", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, старший лейтенант с позывным Алекс заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России обходят направление Часового Яра в Донецкой области. Сейчас речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются просочиться по подвалам и закрепиться.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сказал, что российские войска, несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, не смогли достичь заметных успехов в районе Покровска. Аналогичная ситуация наблюдается и вблизи Часового Яра и Торецка.
Также известно, что Силы обороны освободили село Мирное возле Купянска Харьковской области. Ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
