С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил плен

Украинский 33-летний военный Владислав пережил российский плен на передовой, был тяжело ранен, но героически выжил. Об этом сообщает Общественное.
Владислав выполнял боевые задачи на Покровском направлении. Несколько недель назад бригада, в которой он служит, потеряла контроль над позицией вблизи города. Мужчина пытался помочь собратьям, но попал в российский плен.
"Его сначала одни поймали, а потом уже завели в подвал. Там уже были совсем другие военные. Их было двое, и эти двое издевались над ним", - говорит жена военного.
Брат мужчины рассказывает жуткие вещи. Первым военным, которые попали в плен, оккупанты выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы, уши и нос. Владислава пытали последним из восьми бойцов. Ему перерезали горло и сбросили в яму. Россияне были уверены, что они убили всех пленных украинцев, поэтому ушли. Однако Владислав был жив, чудом его сердце не остановилось.
Когда Владислава бросили в яму вместе с телами убитых собратьев, россияне присыпали их сверху мусором, чтобы тела не было видно. Когда оккупанты ушли, мужчина нашел разбитую бутылку и ею перерезал веревку, которой оккупанты связали ему руки. Он также перевязал горло тканью и начал ползти к позициям украинских военных.
Мужчина пять суток полз к собратьям. 17 августа его доставили в больницу в Днепропетровской области. Он был в крайне тяжелом состоянии. У Владислава была большая кровопотеря, а раны начали гнить.
Врачи были шокированы, когда узнали историю военного. За 11 лет войны в этом медучреждении впервые лечат такое ранение. Сейчас мужчина не может говорить.
"Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью - шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо... Уже взяли обязательство все лор-хирурги сделать настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы мог разговаривать и дышать самостоятельно", - говорит гендиректор больницы.
Но Владислав не падает духом, а наоборот, он уже рвется вернуться на фронт, чтобы отомстить врагу за убийство наших защитников.
