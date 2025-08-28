С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил плен

Российские оккупанты взяли военного Владислава в плен под Покровском, его и других военных пытали и бросили умирать.

Владислав пережил российский плен и издевательства / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Что известно:

33-летний Владислав пережил российский плен

Российские оккупанты перерезали ему горло и бросили умирать

Мужчина выжил и пять суток полз к украинским позициям

Украинский 33-летний военный Владислав пережил российский плен на передовой, был тяжело ранен, но героически выжил. Об этом сообщает Общественное.

Владислав выполнял боевые задачи на Покровском направлении. Несколько недель назад бригада, в которой он служит, потеряла контроль над позицией вблизи города. Мужчина пытался помочь собратьям, но попал в российский плен.

"Его сначала одни поймали, а потом уже завели в подвал. Там уже были совсем другие военные. Их было двое, и эти двое издевались над ним", - говорит жена военного.

Брат мужчины рассказывает жуткие вещи. Первым военным, которые попали в плен, оккупанты выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы, уши и нос. Владислава пытали последним из восьми бойцов. Ему перерезали горло и сбросили в яму. Россияне были уверены, что они убили всех пленных украинцев, поэтому ушли. Однако Владислав был жив, чудом его сердце не остановилось.

Когда Владислава бросили в яму вместе с телами убитых собратьев, россияне присыпали их сверху мусором, чтобы тела не было видно. Когда оккупанты ушли, мужчина нашел разбитую бутылку и ею перерезал веревку, которой оккупанты связали ему руки. Он также перевязал горло тканью и начал ползти к позициям украинских военных.

Мужчина пять суток полз к собратьям. 17 августа его доставили в больницу в Днепропетровской области. Он был в крайне тяжелом состоянии. У Владислава была большая кровопотеря, а раны начали гнить.

Врачи были шокированы, когда узнали историю военного. За 11 лет войны в этом медучреждении впервые лечат такое ранение. Сейчас мужчина не может говорить.

"Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью - шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо... Уже взяли обязательство все лор-хирурги сделать настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы мог разговаривать и дышать самостоятельно", - говорит гендиректор больницы.

Но Владислав не падает духом, а наоборот, он уже рвется вернуться на фронт, чтобы отомстить врагу за убийство наших защитников.

Казнь украинских военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.

13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.

Кроме того, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.

