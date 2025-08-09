Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждый

Мошенники придумали новую схему наживы с украинцев. Распознать схему заранее почти нереально.

Мошенники придумали новую схему похищения средств

Схема коварная, поэтому каждый может попасться на крючок

Мошенники вытягивают деньги без смс и личных данных

В Украине набирает популярность новая мошенническая схема. Прямо во время телефонного разговора со счета могут списать все средства. Об этом рассказали читатели Главреда, которые стали жертвами мошенников.

На одной из страниц в Facebook Николай увидел объявление о работе. На тот момент он был в поиске дополнительного заработка, условия труда были выгодные и он сразу решил позвонить.

Трубку взял мужчина. Он начал рассказывать детали по работе, проводил первый этап собеседования. В какой-то момент телефонный звонок прервался и Николай не смог перезвонить. Он взял телефон у дочери и позвонил снова. Разговор возобновился, но впоследствии снова прервался.

Как оказалось, Николай стал жертвой настоящих мошенников, которые придумали новую схему. В начале звонка еще перед гудками прозвучало несколько слов, которые были записаны заранее. Все проговаривалось настолько быстро, что разобрать было невозможно.

Вероятно, в той фразе говорилось о том, что этот звонок платный. Когда деньги на счету заканчивались, телефонный разговор прерывался. Если у пользователя обычный тариф, средства исчезают со счета до 0 грн. Если у пользователя тариф по контракту, тогда средства списывают до минус 120 грн.

Мошенники придумали новую схему вытягивания денег / фото: Главред

