Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждый

В Украине набирает популярность новая мошенническая схема. Прямо во время телефонного разговора со счета могут списать все средства. Об этом рассказали читатели Главреда, которые стали жертвами мошенников.
На одной из страниц в Facebook Николай увидел объявление о работе. На тот момент он был в поиске дополнительного заработка, условия труда были выгодные и он сразу решил позвонить.
Трубку взял мужчина. Он начал рассказывать детали по работе, проводил первый этап собеседования. В какой-то момент телефонный звонок прервался и Николай не смог перезвонить. Он взял телефон у дочери и позвонил снова. Разговор возобновился, но впоследствии снова прервался.
Как оказалось, Николай стал жертвой настоящих мошенников, которые придумали новую схему. В начале звонка еще перед гудками прозвучало несколько слов, которые были записаны заранее. Все проговаривалось настолько быстро, что разобрать было невозможно.
Вероятно, в той фразе говорилось о том, что этот звонок платный. Когда деньги на счету заканчивались, телефонный разговор прерывался. Если у пользователя обычный тариф, средства исчезают со счета до 0 грн. Если у пользователя тариф по контракту, тогда средства списывают до минус 120 грн.
Как сообщал ранее Главред, украинская певица стала жертвой мошенников. Ирина Федишин отметила, что мошенники, прикрываясь представителями ее благотворительного фонда, звонят бойцам ВСУ и требуют деньги за переданные автомобили.
Также сообщалось о том, что мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения, пытаясь заманить жертв в свои сети. Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.
