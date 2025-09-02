Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

Анна Косик
2 сентября 2025, 17:16
182
Оккупанты перегруппировываются на фронте не спроста.
ВСУ, Купянское направление
Украинским защитникам крайне важно удержать линию фронта / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Генштаб ВСУ

Что сообщили в разведке:

  • Украинские военные контратакуют возле Купянска
  • Оккупанты перегруппировываются, чтобы атаковать в Донецкой области
  • Вражеские группы осуществляют попытки прорыва возле Покровска

Оккупационные войска страны-агрессора России снижают активность в Сумской и Харьковской областях. Зато Силы обороны Украины в последней преуспели. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Россияне решили перегруппироваться в Харьковской и Сумской областях, чтобы усилить давление на приоритетных направлениях, включая Донецкую область.

видео дня

Что происходит на Харьковщине

Надеяться на успех в Харьковской области врагу напрасно потому, что по подтверждениям открытых источников, за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Таким образом противник отброшен от важного логистического узла Харьковщины.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Как изменились боевые действия в районе Серебрянского леса

В течение последних десяти дней зафиксировано продвижение оккупантов и ведутся бои на севере Донецкой области. Вражеским силам удалось закрепиться вдоль реки Северский Донец, которая служит естественным оборонительным барьером.

В разведке предполагают, что оккупанты используют лес в качестве прикрытия от ударов беспилотников. С помощью такой тактики армия РФ намерена продвинуться к населенному пункту Ямполь, что в 10 километрах к западу.

Какая угроза нависла над Лиманом

Как сообщили разведчики, если оккупационным силам таки удастся дойти до Ямполя и захватить его, то этот населенный пункт РФ может использовать в качестве плацдарма для дальнейших попыток атак на Лиман.

Россияне грезят прорывом в сторону Лимана, ведь этот город является ключевым железнодорожным узлом и расположен в 9 километрах от Ямполя. Поэтому ВСУ критически важно удержать линию обороны в этом районе.

Какой участок фронта является наиболее приоритетным для армии РФ

Британская разведка утверждает, что город Покровск остается главной целью россиян. На этом направлении фиксируют наибольшее количество атак, а оккупанты используют все возможные методы и средства, чтобы прорвать украинскую оборону.

Оккупанты на всех участках фронта несут большие потери

Накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил статистику, согласно которой, с начала 2025 года потери россиян убитыми и тяжелоранеными превысили 290 тысяч. При этом больше всего из них пришлось именно на Донецкую область.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Ранее также стало известно, что бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.

Вместе с тем украинские военные сообщают, что российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной из-за планов оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Купянск российские войска Ямполь Покровск британская разведка Купянское направление Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:18Война
ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:16Фронт
Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

17:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Последние новости

18:39

"Начнется социальный взрыв, военных не остановить": названо условие бунтов в РФ

18:18

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:05

"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

18:02

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

18:01

Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
17:56

Картофель категорически нельзя хранить с одним овощем: в чем фатальная ошибкаВидео

17:55

Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФВидео

17:45

Запасы уже на минимуме: цена на важный продукт резко возрастет в конце 2025-го

17:44

В каком возрасте люди самые несчастные и самые счастливые - исследование ученых удивит

Реклама
17:16

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:00

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

16:59

Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживатьВидео

16:25

"Великая китайская стена" по-украински - где находится самый длинный в мире домВидео

16:19

"Зазвездилась": Тина Кароль попала в скандал из-за игнорирования фанатовВидео

16:15

"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

15:58

"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

15:58

Мужчины удивятся, женщины оценят: зачем в трусах кармашек и почему он важен

15:34

В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

15:11

Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

14:56

Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дняВидео

Реклама
14:49

"Трамп не обещал": аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денегВидео

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕСВидео

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

12:24

Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

12:23

Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

12:09

Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

12:08

Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:06

Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

11:58

"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

11:36

Есть что скрывать: четыре знака зодиака, у которых много секретов

11:33

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

Реклама
11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

11:25

"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

11:10

Гороскоп на завтра 3 сентября: Ракам - большой успех, Весам - отличная новость

11:05

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине - Клочок

11:04

В гарантиях нет смысла: экс-сотрудник СБУ сказал, что реально защитит Украину

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

10:21

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: момент "атаки" выбран неслучайно - Sky News

10:18

Удивительно помолодела: Галкин засветил на фото Пугачеву с подросшими детьми

10:14

После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара

10:06

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять