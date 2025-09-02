ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

Оккупанты перегруппировываются на фронте не спроста.

Украинским защитникам крайне важно удержать линию фронта / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Генштаб ВСУ

Что сообщили в разведке:

Украинские военные контратакуют возле Купянска

Оккупанты перегруппировываются, чтобы атаковать в Донецкой области

Вражеские группы осуществляют попытки прорыва возле Покровска

Оккупационные войска страны-агрессора России снижают активность в Сумской и Харьковской областях. Зато Силы обороны Украины в последней преуспели. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Россияне решили перегруппироваться в Харьковской и Сумской областях, чтобы усилить давление на приоритетных направлениях, включая Донецкую область.

Что происходит на Харьковщине

Надеяться на успех в Харьковской области врагу напрасно потому, что по подтверждениям открытых источников, за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Таким образом противник отброшен от важного логистического узла Харьковщины.

Купянск / Инфографика: Главред

Как изменились боевые действия в районе Серебрянского леса

В течение последних десяти дней зафиксировано продвижение оккупантов и ведутся бои на севере Донецкой области. Вражеским силам удалось закрепиться вдоль реки Северский Донец, которая служит естественным оборонительным барьером.

В разведке предполагают, что оккупанты используют лес в качестве прикрытия от ударов беспилотников. С помощью такой тактики армия РФ намерена продвинуться к населенному пункту Ямполь, что в 10 километрах к западу.

Какая угроза нависла над Лиманом

Как сообщили разведчики, если оккупационным силам таки удастся дойти до Ямполя и захватить его, то этот населенный пункт РФ может использовать в качестве плацдарма для дальнейших попыток атак на Лиман.

Россияне грезят прорывом в сторону Лимана, ведь этот город является ключевым железнодорожным узлом и расположен в 9 километрах от Ямполя. Поэтому ВСУ критически важно удержать линию обороны в этом районе.

Какой участок фронта является наиболее приоритетным для армии РФ

Британская разведка утверждает, что город Покровск остается главной целью россиян. На этом направлении фиксируют наибольшее количество атак, а оккупанты используют все возможные методы и средства, чтобы прорвать украинскую оборону.

Оккупанты на всех участках фронта несут большие потери

Накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил статистику, согласно которой, с начала 2025 года потери россиян убитыми и тяжелоранеными превысили 290 тысяч. При этом больше всего из них пришлось именно на Донецкую область.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Ранее также стало известно, что бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.

Вместе с тем украинские военные сообщают, что российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной из-за планов оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время.

