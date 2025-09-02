ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

Что сообщили в разведке:
- Украинские военные контратакуют возле Купянска
- Оккупанты перегруппировываются, чтобы атаковать в Донецкой области
- Вражеские группы осуществляют попытки прорыва возле Покровска
Оккупационные войска страны-агрессора России снижают активность в Сумской и Харьковской областях. Зато Силы обороны Украины в последней преуспели. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.
Россияне решили перегруппироваться в Харьковской и Сумской областях, чтобы усилить давление на приоритетных направлениях, включая Донецкую область.
Что происходит на Харьковщине
Надеяться на успех в Харьковской области врагу напрасно потому, что по подтверждениям открытых источников, за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Таким образом противник отброшен от важного логистического узла Харьковщины.
Как изменились боевые действия в районе Серебрянского леса
В течение последних десяти дней зафиксировано продвижение оккупантов и ведутся бои на севере Донецкой области. Вражеским силам удалось закрепиться вдоль реки Северский Донец, которая служит естественным оборонительным барьером.
В разведке предполагают, что оккупанты используют лес в качестве прикрытия от ударов беспилотников. С помощью такой тактики армия РФ намерена продвинуться к населенному пункту Ямполь, что в 10 километрах к западу.
Какая угроза нависла над Лиманом
Как сообщили разведчики, если оккупационным силам таки удастся дойти до Ямполя и захватить его, то этот населенный пункт РФ может использовать в качестве плацдарма для дальнейших попыток атак на Лиман.
Россияне грезят прорывом в сторону Лимана, ведь этот город является ключевым железнодорожным узлом и расположен в 9 километрах от Ямполя. Поэтому ВСУ критически важно удержать линию обороны в этом районе.
Какой участок фронта является наиболее приоритетным для армии РФ
Британская разведка утверждает, что город Покровск остается главной целью россиян. На этом направлении фиксируют наибольшее количество атак, а оккупанты используют все возможные методы и средства, чтобы прорвать украинскую оборону.
Оккупанты на всех участках фронта несут большие потери
Накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил статистику, согласно которой, с начала 2025 года потери россиян убитыми и тяжелоранеными превысили 290 тысяч. При этом больше всего из них пришлось именно на Донецкую область.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.
Ранее также стало известно, что бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.
Вместе с тем украинские военные сообщают, что российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной из-за планов оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время.
Об источнике: Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
