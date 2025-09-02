Укр
"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

Юрий Берендий
2 сентября 2025, 16:15
258
Заявления Путина о якобы мирных намерениях России и отсутствии угрозы для других стран Подоляк назвал попыткой оправдать агрессию против Украины.
'У него три задачи': у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае
У Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Подоляк:

  • Россия понесет ответственность за войну против Украины
  • Украина имеет право наносить ответные удары по территории России
  • У Кремля есть три основные задачи

Во время встречи с Фицо в Китае российский диктатор и военный преступник Путин заявил, что Россия якобы никогда не намеревалась нападать на другие страны, в том числе и на ЕС, а ее действия в Украине направлены исключительно на "защиту собственных интересов" и людей, которые связывают себя с Россией. Такие заявления, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, свидетельствуют о биполярности состояния диктатора и его интеллектуальной слабости. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Подоляк напомнил, что еще в 2014 году Россия напала на Украину, когда никаких угроз для нее не существовало, а до того осуществила агрессию против Грузии.

видео дня

"Россия всегда нападает, атакует, убивает людей на других территориях. Это первое и ключевое. Поэтому факт ее агрессии несомненный, неспровоцированный. За это она понесет ответственность", - подчеркнул Подоляк.

Также Путин заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО, но не отрицает ее интеграции в ЕС. Подоляк подчеркнул, что вопрос членства в Альянсе не был провокационным для России - настоящей целью агрессора был быстрый захват украинских территорий, что, по планам Москвы, должно было произойти за несколько дней.

"Они попытались это сделать в 2014 году, получили плацдармы: Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Посмотрели на реакцию международного сообщества, прежде всего Европы. Эта реакция была немного странной даже для России. Меркель тогда предложила сделать Россию базовым газовым агентом всей Европы", - напомнил Подоляк.

Россия, наблюдая реакцию европейских стран, решила, что оккупация всей Украины не вызовет серьезного сопротивления. Именно поэтому война со стороны Кремля, как подчеркнул советник главы ОПУ, является сознательным шагом, направленным на массовое уничтожение людей.

Путин заявил, что Москва якобы долго не отвечала на удары Украины по ее энергетической инфраструктуре, но в конце концов начала реагировать. Подоляк отметил, что это абсолютно нелогично, ведь именно российская армия первой начала бить по украинской энергетике еще в 2022-2023 годах. Когда же Украина получила собственные возможности наносить удары по РФ, там вдруг начали жаловаться на атаки.

По словам советника, война не может быть односторонней - агрессор должен почувствовать последствия своих действий на собственной территории. Он подчеркнул, что Путина невозможно остановить без разрушения его военной инфраструктуры.

Все объяснения Кремля не имеют смысла, поскольку его задачи сводятся к трем пунктам:

  • не допустить прекращения боевых действий,
  • максимально затягивать время.
  • препятствовать введению вторичных санкций против главных покупателей российских энергоносителей.
ШОС
ШОС / Инфографика: Главред

Будет ли Трамп давить на Путина для завершения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами заявил, что якобы рассматривает возможность объявления экономической войны против России, если та не прекратит агрессию против Украины. Впрочем, на самом деле такой сценарий маловероятен. Об этом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Трамп часто делает громкие заявления в неформальной атмосфере, однако никаких официальных предупреждений в адрес Кремля не было. Поэтому воспринимать слова об "экономической войне" как реальное намерение не стоит.

"В пользу этого аргумента можно привести недавнее заявление главы американского Минфина Скотта Бессента, который сказал, что США не могут конфисковать замороженные российские активы, потому что это одна из составляющих переговорного процесса Вашингтона и Москвы", - отметил аналитик.

Саммит ШОС в Китае - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время саммита ШОС российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений относительно войны против Украины и озвучил собственное видение так называемого "мирного плана".

В Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай на год введет пробный режим 30-дневного безвиза для граждан России.

Общаясь с премьером Словакии Робертом Фицо, Путин традиционно оправдывал агрессию, утверждая, что Россия якобы никогда не намеревалась нападать, а война в Украине является "следствием" западной поддержки государственного переворота в Киеве.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

