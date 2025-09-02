Ситуация накаляется: РФ стягивает резервы на горячее направление

Российские оккупанты сосредоточили значительные резервы морской пехоты на Покровском направлении.

РФ стягивает резервы под Покровск / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии "Новостям Донбасса".

На Покровском направлении россияне сосредоточили значительные резервы морской пехоты. Это свидетельствует о планах оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время. При этом будут использоваться мобильные и хорошо подготовленные подразделения.

"Россияне усиленно планируют привлекать морскую пехоту, имея в запасе определенные резервы", - отметил Трегубов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск остается одним из ключевых направлений боевых действий на Донбассе и активизация морских пехотинцев свидетельствует о подготовке к масштабным операциям.

Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время боец Сил обороны с позывным "Борошняный" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

