Ситуация накаляется: РФ стягивает резервы на горячее направление

Российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии "Новостям Донбасса".
На Покровском направлении россияне сосредоточили значительные резервы морской пехоты. Это свидетельствует о планах оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время. При этом будут использоваться мобильные и хорошо подготовленные подразделения.
"Россияне усиленно планируют привлекать морскую пехоту, имея в запасе определенные резервы", - отметил Трегубов.
Покровск остается одним из ключевых направлений боевых действий на Донбассе и активизация морских пехотинцев свидетельствует о подготовке к масштабным операциям.
Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.
Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В то же время боец Сил обороны с позывным "Борошняный" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
