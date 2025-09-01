РФ готовится к более масштабным действиям: лейтенант ВСУ - о наступлении оккупантов

Российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Добропольском направлении.

РФ возобновила наступление на Добропольском направлении

Российские оккупанты активно штурмуют позиции украинских военных на Добропольском направлении в районе Малиновки. Это "прогрев" перед началом более масштабного наступления. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Он отметил, что россияне пытаются восстановить утраченные позиции на выступлении. Враг подтянул основные силы.

"Бесследно такой прорыв для нас все-таки не прошел, победные рассказы об окружении противника можно заканчиватьТолько когда имеется дефицит пехоты, других сил и средств, то фактически основная задача - это пролететь отдельные позиции, из которых сейчас состоит ЛБЗ и противник это прекрасно понимает, потому что ВОП/РОП (Взводный Опорный Пункт и Ротный Опорный Пункт соответственно - ред.) - это уже давно неактуальное прошлое", - написал "Алекс".

Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

