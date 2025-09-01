Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

Украинские военные прибегли к новому инструменту, который помогает отодвигать вражеские войска от линии фронта.

На Купянском направлении Силам обороны Украины удалось применить действенный инструмент, когда контратакующими действиями удалось отбросить враг от тех позиций, на которых оккупационные войска страны-агрессора России уже находятся или находились.

Об этом в эфире Киев24 сообщил военный эксперт Сергей Братчук. По его словам, такую тактику украинские военные применяют и на Запорожском направлении.

"Я уже не говорю о том, что ликвидирована во многом угроза с Добропольского продвижения россиян. Те самые "заячьи ушки", как их называли... На сегодня россиянам удалось, видимо, избежать все же окружения и здесь мы не можем об этом говорить. Но удалось сократить продвижение врага вглубь территории нашего государства с 17 до 4 километров. И это конечно является успехом Сил обороны", - подчеркнул эксперт.

Что происходит на фронте

Несмотря на успешные действия ВСУ на нескольких направлениях, возле Покровска ситуация остается чрезвычайно сложной. Как и на Запорожском направлении, там враг акцентирует особенно свое внимание.

Покровск / Инфографика: Главред

В то же время, продолжаются бои и на Приднепровском направлении. Братчук убежден, что по состоянию на сейчас вражеские войска уже провели стратегическую перегруппировку.

Готовит ли Россия новое наступление

Российская пропаганда уже начала трубить о новом большом осенне-зимнем наступлении на фронте, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну в Украине. Однако сейчас нет признаков того, что противнику удастся достичь больших успехов.

Летнее наступление РФ провалилось

Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил об одном из крупнейших провалов оккупантов в рамках летней кампании.

Речь идет о серьезном продвижении врага в районе Доброполья, что в Донецкой области, которое обернулось для армии РФ ловушкой. Ведь украинские военные окружили российские подразделения, которые находились под Добропольем.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска, несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, не смогли достичь заметных успехов в районе Покровска. Аналогичная ситуация наблюдается и вблизи Часового Яра и Торецка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2025 года потери россиян убитыми и тяжелоранеными превысили 290 тысяч, и больше всего из них пришлось именно на Донецкую область. Несмотря на это враг не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Накануне стало известно, что на Херсонщине военнослужащие 24-го полка РФ открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой, во время которого был ликвидирован 21 оккупант.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

