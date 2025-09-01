Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

Дональд Трамп увяз во внешнеполитических конструкциях на украинскую тематику, поэтому переключиться на какую-то другую тему он просто не может.

Трамп не может выйти из переговоров по Украине

Почему Трамп не может выйти из мирных переговоров

Какие методы США будут применять в отношении РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, однако не сделает этого. И дело не в том, что он хочет получить Нобелевскую премию мира. Об этом в комментарии Главреду сказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Трамп и его команда надеются на быстрый прогресс и заключение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

"Но дело здесь не только в стремлении Трампа получить Нобелевскую премию мира. Он действительно хочет получить лавры победителя. Несмотря на все угрозы представителей команды Трампа и мнения наших экспертов о том, что Трамп может выйти из переговоров, он этого не сделает. Трамп настолько увяз во внешнеполитических конструкциях на украинскую тематику, что переключиться на какую-то другую тему он просто не может", - считает Кулик.

Киев будут принуждать, а Москву - уговаривать

По мнению эксперта, Трамп обречен заниматься Украиной.

"И ему [Трампу] нужна точка в этой войне, а потому он будет делать все для того, чтобы ее поставить. Но принуждать к завершению войны Трамп больше будет Украину, чем Россию", - подчеркнул Кулик.

Он прогнозирует, что Киев будут принуждать к сговорчивости, а Россию будут пытаться замирять, то есть предлагать ей какие-то соглашения, которые будут втягивать РФ в геополитическую повестку дня, где Украина потеряет для нее ценность.

"Возможно, Россию будут пытаться привлечь к каким-то крупным энергетическим проектам, распределению сфер влияния в мире, созданию новых добавленных стоимостей в космических или океанических разработках. То есть Трамп будет предлагать России новые конструкции, где можно не только заработать, но и зафиксировать позицию сверхдержавы, чем он будет подыгрывать амбициям Путина и обещать возвращение России в большую лигу. Украина тогда потеряет смысл для россиян, и станут возможными тактические уступки со стороны России в обмен на какие-то большие призрачные перспективы", - рассказал Кулик.

Будет ли прекращение огня - мнение эксперта

Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что на данный момент нет методики, критериев и предпосылок, которые бы нам сказали, когда возможно прекращение огня. Поэтому бессмысленно сейчас обсуждать даты.

Сейчас мы наблюдаем вторую попытку выхода на некое мирное соглашение. Первая попытка была весной, и тогда был один критерий по дате – сто дней президентства Трампа. Но попытка не сработала. Теперь попытка номер два, и здесь тоже есть временной критерий: если мы исходим из желания Трампа получить Нобелевскую премию мира, то это конец сентября или начало октября", - сказал Фесенко в интервью Главреду.

По словам политолога, Трамп спешит, потому что хочет, чтобы в сентябре было подписано какое-то мирное соглашение, и чтобы это стало сильным аргументом, который бы обусловил вручение ему Нобелевской премии мира.

"Но вполне возможно, что и эта попытка окажется неудачной. Какое-то продвижение вперед может быть, но без окончательного результата. Пока что я придерживаюсь точки зрения о том, что, скорее всего, будет попытка номер три. А когда она будет – в конце года или в следующем году, сейчас никто не скажет", - сказал Фесенко.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пошел на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным без представителя Государственного департамента. Таким образом, он нарушил стандартный протокол, а Белый дом остался без записи точных предложений хозяина Кремля. В результате дипломатические усилия переросли в хаос и путаницу, пишет Reuters.

Тем временем США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

