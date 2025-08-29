Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

Стив Уиткофф не имеет опыта в дипломатии и пошел на встречу в Москве без секретаря Госдепартамента.

Уиткофф нарушил протокол и спровоцировал путаницу / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео на YouTube

Главные тезисы:

Встреча в Москве прошла без официальных записей, что спровоцировало противоречивые заявления о предложениях Путина

Кремль может пользоваться тем, что Уиткофф не имеет дипломатического опыта

Саммит Трампа и Путина на Аляске состоялся, но он не дал прорыва

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пошел на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным без представителя Государственного департамента. Таким образом, он нарушил стандартный протокол, а Белый дом остался без записи точных предложений хозяина Кремля.

Как пишет Reuters, вскоре после встречи с Путиным в Москве 6 августа специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил президенту США Дональду Трампу, что якобы российский президент готов предложить значительные территориальные уступки, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп приветствовал "большой прогресс" своего посланника и согласился провести исторический саммит с Путиным. Но потом выяснилось, что дипломатические усилия переросли в хаос и путаницу.

Как сообщили Reuters четыре источника среди американских и европейских чиновников, предложения по уступкам, озвученные Уиткоффом в первые минуты после разговора с Путиным, поразили многих участников телефонного разговора, поскольку они резко отклонялись от их собственных оценок. Так, во время телефонного разговора 7 августа с несколькими европейскими лидерами спецпредставитель заявил, что Путин готов вывести войска из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донбасс. На следующий день прозвучали другие заявления. Уиткофф сообщил, что Путин на самом деле не предлагает вывод войск из двух упомянутых территорий. Сообщалось, что Путин якобы не будет требовать от Запада официального признания Запорожья и Херсона российскими.

"Уиткофф, магнат недвижимости без опыта в дипломатии, нарушил стандартный протокол, пойдя на встречу без нотатора Государственного департамента и таким образом оставшись без записи точных предложений Путина", — сказал изданию неназванный источник.Спецпредставитель Трампа получил похвалу за свою работу.

Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются отсутствием у него опыта за столом переговоров, поскольку из-за этого появляются противоречивые и порой противоположные заявления.

Кто такие Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

В течение нескольких часов после встречи Уиткоффа в Москве 6 августа и он, и Трамп сказали, что произошел прорыв. На следующий день глава Белого дома отметил, что вскоре может встретиться с российским лидером, а позже — что для прекращения войны понадобится обмен территориями.

Между тем в Вашингтоне ни спецпредаставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, ни госсекретарь Марко Рубио сначала не знали о некоторых деталях встречи с россиянами. Впоследствии Келлогг и некоторые американские чиновники были разочарованы тем, что Уиткофф озвучил противоречивую новую информацию именно тогда, когда США наконец начали занимать более жесткую позицию в отношении России.

Заявления из Белого дома встревожили европейских чиновников. По словам нескольких источников, европейцы провели следующие дни, пытаясь узнать от своих американских коллег, что именно Путин сказал Уиткоффу.

15 августа состоялся саммит с Путиным на Аляске, но он не принес никаких заметных сдвигов. Впрочем, президент США все же не сделал никаких территориальных уступок от имени Украины, но заявил, что временное прекращение огня не является предпосылкой для длительного мира.

Единственный полученный результат состоит в том, что Трамп и европейские лидеры договорились официально очертить контуры будущих гарантий безопасности для Украины.

Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Путин склоняет Украину через Трампа не просто к территориальным уступкам.

"Территориальные уступки – это не главное, а инструмент, приманка и ловушка, которую Россия подбрасывает американцам. К сожалению, американцы воспринимают это как основную проблему", - сказал Фесенко во время чата на Главреде.

На самом деле, главная цель Путина – навязать Украине через США "всеобъемлющее мирное соглашение" на российских условиях, которым предусматривается:

признание российским не только Крыма, но и всех оккупированных Россией регионов;

отказ от НАТО;

нейтральный статус Украины;

большой блок внутриполитических уступок.

