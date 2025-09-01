Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Правоохранителям понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на след преступника и задержать его.

Полиция сообщила детали задержания убийцы политика / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/UA_National_Police

Главное:

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия

Вероятный убийца тщательно планировал преступление

Подозреваемого якобы шантажировали спецслужбы РФ

1 сентября глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам полицейского, подозреваемый долго готовился к преступлению, следил за политиком, планировал убийство и наконец нажал на курок. Однако уйти от правосудия ему не удалось, ведь полицейские его нашли за 36 часов и задержали.

Детали убийства Андрея Парубия

30 августа во Франковском районе Львова вероятный преступник замаскировался под курьера и открыл огонь по политике прямо среди белого дня. После 8 выстрелов мужчина убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине.

"Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - подчеркнул Выговский.

Задержание подозреваемого в убийстве Парубия / фото: t.me/UA_National_Police

Почему подозреваемый мог совершить преступление

5 канал со ссылкой на источники сообщил, что вероятной причиной совершения убийства подозреваемым во Львове есть шантаж со стороны российских спецслужб. Они якобы год шантажировали мужчину информацией о том, где находится тело погибшего на войне сына.

Убийство Андрея Парубия – что известно

Напомним, Главред писал, что 30 августа во Львове около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из районов города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Им оказался Андрей Парубий.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что убийство бывшего председателя Верховной Рады было тщательно подготовлено. Для раскрытия преступления задействовали все необходимые силы.

Уже около 00:30 1 сентября стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

О персоне: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен Председателем Национальной полиции Украины.

