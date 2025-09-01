Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Анна Косик
1 сентября 2025, 09:53обновлено 1 сентября, 10:31
2235
Правоохранителям понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на след преступника и задержать его.
Парубий, задержание убийци
Полиция сообщила детали задержания убийцы политика / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/UA_National_Police

Главное:

  • Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия
  • Вероятный убийца тщательно планировал преступление
  • Подозреваемого якобы шантажировали спецслужбы РФ

1 сентября глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам полицейского, подозреваемый долго готовился к преступлению, следил за политиком, планировал убийство и наконец нажал на курок. Однако уйти от правосудия ему не удалось, ведь полицейские его нашли за 36 часов и задержали.

видео дня

Детали убийства Андрея Парубия

30 августа во Франковском районе Львова вероятный преступник замаскировался под курьера и открыл огонь по политике прямо среди белого дня. После 8 выстрелов мужчина убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине.

"Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - подчеркнул Выговский.

Кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия
Задержание подозреваемого в убийстве Парубия / фото: t.me/UA_National_Police

Почему подозреваемый мог совершить преступление

5 канал со ссылкой на источники сообщил, что вероятной причиной совершения убийства подозреваемым во Львове есть шантаж со стороны российских спецслужб. Они якобы год шантажировали мужчину информацией о том, где находится тело погибшего на войне сына.

Убийство Андрея Парубия – что известно

Напомним, Главред писал, что 30 августа во Львове около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из районов города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Им оказался Андрей Парубий.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что убийство бывшего председателя Верховной Рады было тщательно подготовлено. Для раскрытия преступления задействовали все необходимые силы.

Уже около 00:30 1 сентября стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Больше новостей:

О персоне: Иван Выговский

Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга.

С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен Председателем Национальной полиции Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова Хмельницкая область Национальная полиция Андрей Парубий новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по Крыму

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по Крыму

11:05Война
ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:16Война
Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Последние новости

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

Реклама
09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Реклама
03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:16

Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

22:08

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

21:42

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума ТрампаВидео

21:21

Что делать с мелкой картошкой

21:00

Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025Видео

20:22

Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

20:21

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?мнение

20:21

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствияВидео

20:12

Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атакиВидео

19:55

Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

19:23

Два вертолета РФ взорвали прямо на аэродроме: в Сети узнали о прилетах в Крыму

Реклама
19:07

Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

17:27

РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

17:25

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

17:16

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиянВидео

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять