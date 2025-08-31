Укр
На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

Алексей Тесля
31 августа 2025, 15:28
Угрозы Андрею Парубию поступали уже давно, сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
Парубий
Во Львове застрелили Андрея Парубия / Коллаж: Главред, фото: Facebook/oleg.fedonyuk, Pixabay

Главное:

  • Парубий не числился среди лиц, которым предоставляется государственная охрана
  • Попытки покушения на Парубия начались в 2014 году

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, погибший 30 августа, официально не числился среди лиц, которым предоставляется государственная охрана.

Об этом заявили в Управлении государственной охраны (УГО), однако не стали комментировать информацию о том, что якобы полгода назад он обращался с просьбой о защите.

Согласно закону, право на охрану от государства имеют:

  • председатель парламента, его первый заместитель и заместитель;
  • премьер-министр и первый вице-премьер;
  • главы Конституционного и Верховного судов;
  • министры иностранных дел и обороны;
  • генеральный прокурор.

В течение срока их полномочий охраной также обеспечиваются члены их семей (при совместном проживании или сопровождении). После окончания полномочий госохрана может сохраняться ещё на год — если против лица не вынесен обвинительный приговор.

В УГО подчёркивают, что действуют исключительно в рамках законодательства.

Попытки покушения на Парубия: что известно

О том, что угрозы Парубию поступали уже давно сообщил в эфире 24 Канала нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Попытки покушения на него начались в 2014 году, говорит нардеп. По его словам, Парубий ещё во времена Революции Достоинства возглавлял инициативу "Євронаступ", которая добивалась подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

С тех пор, по словам Юрчишина, Парубий находился под пристальным вниманием российских спецслужб, особенно после активного участия в продвижении закона о государственном языке. По словам его соратников, около полугода назад было принято решение не предоставлять ему охрану. Он свободно и без сопровождения передвигался по городу.

Что ждет убийцу Парубия: мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак поделился своими размышлениями о возможной судьбе человека, причастного к убийству Андрея Парубия.

По его мнению, возможны два сценария:

Первый вариант: преступник мог спрятаться на окраине Львова — в квартире или частном доме без доступа к интернету. Там он, вероятно, просто скрывается, практически не покидая убежище, ограничиваясь минимальными действиями — как, например, пить чай и есть печенье. Цель такого поведения — переждать, пока ажиотаж утихнет, чтобы затем попытаться покинуть город или страну.

Второй вариант: киллера могли устранить сразу же после выполнения задания, чтобы полностью скрыть следы и избежать его поимки. Ступак подчеркнул, что оба варианта выглядят вполне вероятными в данной ситуации.

Как сообщал Главред, во Львове ранее был застрелен бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По данным источников, нападавший был замаскирован под курьера Glovo, стрелял 8 раз и скрылся на электровелосипеде.

Как писал Главред, 10 июля в Киеве в результате вооруженного нападения погиб полковник СБУ Иван Воронич. Открыто уголовное производство по статье 348 УКУ - покушение на жизнь правоохранителя.

Убийство произошло в Голосеевском районе столицы - тело с огнестрельными ранениями нашли возле подъезда. Разведчик Роман Червинский сообщил, что это было заказное убийство "вражеским киллером".

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

