"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

Представители Киева и Москвы поделились заявлениями Виткоффа в социальных сетях, но не предоставили никаких дополнительных подробностей о переговорах.

Встреча в Майами пока что, вероятно, не приблизила окончание войны / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы:

Переговоры в Майами были "продуктивными и конструктивными", но без прорыва по прекращению войны

Украина и Россия не вели прямых переговоров — каждая сторона общалась отдельно с американской делегацией

США продолжают продвигать собственный мирный план, однако разрыв позиций сторон остается значительным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Майами с его российским коллегой Кириллом Дмитриевым и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но обсуждения не привели к каким-либо явным прорывам в вопросе прекращения войны.

Как пишет издание Politico, это заявление завершило серию встреч в Флориде, состоявшуюся в минувшие выходные. Переговорщики от России, Украины, Европы и США продолжали обсуждать мирный план США. Украина и Россия не вели прямых переговоров, и каждая сторона встречалась отдельно с американскими официальными лицами во Флориде.

Представители России и Украины в воскресенье поделились заявлениями Виткоффа в социальных сетях, но не предоставили никаких дополнительных подробностей о возможном прогрессе в переговорах.

Умеров опубликовал дословную копию заявления Виткоффа об Украине в соцсети X, а Дмитриев перепостил заявление спецпосланника Трампа о переговорах с Россией .

"Разрыв между желаниями двух враждующих сторон остается огромным", - отмечает Politico.

В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложными вопросами были и остаются вопросы, касающиеся территорий Украины". По его словам, препятствиями остаются также контроль над Запорожской атомной электростанцией, финансирование послевоенного восстановления и "ряд технических вопросов, связанных с гарантиями безопасности". Он призвал США усилить давление на Москву.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что большинство мирных планов, предложенных в Майами, были выдвинуты Украиной и Европой и казались "довольно неконструктивными".

В воскресенье представитель Кремля и бизнесмен Дмитриев заявил, что "поджигатели войны" не вмешиваются в переговоры, и что "все в порядке" .

Госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в пятницу , что "еще предстоит пройти долгий путь", прежде чем будет подписано возможное соглашение, добавив, что мирные переговоры могут затянуться еще на несколько месяцев.

В воскресенье канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона дала понять, что он может быть открыт для встречи с Путиным. Это произошло после того, как на прошлой неделе европейские лидеры договорились предоставить Украине совместный кредит в размере 90 миллиардов евро.

Politico напоминает, что попытки Вашингтона укрепить поддержку Украины имели неоднозначные результаты. Законопроект, предусматривающий введение новых, более жестких санкций против России, не получил поддержки в Конгрессе.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, один из главных инициаторов законопроекта, призвал администрацию Трампа усилить давление на Кремль, если Путин не согласится на мирные переговоры.

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить правила игры, в том числе передать Украине ракеты "Томагавк" для поражения заводов по производству беспилотников и ракет, существующих в России. Я пойду ва-банк, если Путин скажет "нет", — заявил он в интервью на канале NBC.

Как писал Главред, спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о результатах переговоров по достижению мирного соглашения с украинской и российской сторонами, а также с европейскими партнерами. По его словам, Украина подтвердила приверженность справедливому и устойчивому миру, а Россия заявила о готовности продвигать мирный план президента Трампа.

Попытки найти дипломатическое решение войны в Украине значительно усилились: переговоры ведутся активнее, чем в любой момент с начала полномасштабного вторжения РФ. По данным издания Bild, международные посредники прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее приблизить стороны к соглашению.

Президент Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Зеленский также говорил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет заключено в ближайшее время.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности хочет получить Украина

По словам посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, важным элементом формирования политических целей сегодня является вопрос гарантий безопасности.

Гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные Вооруженные Силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться.

