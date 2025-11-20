'Все остальное - затягивание войны': Залужный назвал политическую цель Украины

Залужный отметил, что украинцы стремятся к полной победе, то есть краху РФ.

Ключевые тезисы из заявления посла:

Главная цель Украины - лишение России способности атаковать

Война также может продолжаться в политической и экономической плоскостях

Важным элементом является вопрос гарантий безопасности

Главной политической целью для Украины может быть лишение России способности атаковать Украину на длительный и четко определенный период времени. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, передает The New Statesman.

В частности, он сказал, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель ставит перед собой страна.

"Когда мы говорим о победе, честно сказать, что это - уничтожение Российской империи, а поражение - это полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное - лишь затягивание войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, то есть краху Российской империи", - подчеркнул посол.

По его словам, не стоит забывать о том, что война может продолжаться также в политической и экономической плоскостях.

"Другим важным элементом формирования политических целей сегодня является вопрос гарантий безопасности. Конечно, гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные Вооруженные Силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться", - говорит Залужный.

Кроме того, по его мнению, сформулировать политическую цель войны - это самый сложный тест для мышления политика, и именно здесь возможны самые большие ошибки.

"В то же время главной политической целью для Украины может быть лишение России способности атаковать Украину на длительный и четко определенный период времени. Инструменты и формы такой агрессии меняются и в дальнейшем будут меняться, но все они будут служить одной и той же политической цели", - подытожил посол Украины в Великобритании.

Условие окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может предоставить площадку для переговоров о завершении войны.

По его словам, ключевым условием для прекращения кровопролития и достижения длительного мира является согласованная работа со всеми партнерами, а также сохранение активного и мощного лидерства США, которое способно приблизить устойчивый мир и обеспечить безопасность людей.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что Трамп заявил, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее, охарактеризовав ее как ужасную кровавую бойню и крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны.

Кроме того, посол США в НАТО Мэтью Уитакер призвал европейских союзников усилить давление на Россию и ускорить использование замороженных российских активов для долгосрочного финансирования военных нужд Украины.

О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

