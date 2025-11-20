'Все остальное - затягивание войны': Залужный назвал политическую цель Украины

Ключевые тезисы из заявления посла:
- Главная цель Украины - лишение России способности атаковать
- Война также может продолжаться в политической и экономической плоскостях
- Важным элементом является вопрос гарантий безопасности
Главной политической целью для Украины может быть лишение России способности атаковать Украину на длительный и четко определенный период времени. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, передает The New Statesman.
В частности, он сказал, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель ставит перед собой страна.
"Когда мы говорим о победе, честно сказать, что это - уничтожение Российской империи, а поражение - это полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное - лишь затягивание войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, то есть краху Российской империи", - подчеркнул посол.
По его словам, не стоит забывать о том, что война может продолжаться также в политической и экономической плоскостях.
"Другим важным элементом формирования политических целей сегодня является вопрос гарантий безопасности. Конечно, гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные Вооруженные Силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться", - говорит Залужный.
Кроме того, по его мнению, сформулировать политическую цель войны - это самый сложный тест для мышления политика, и именно здесь возможны самые большие ошибки.
"В то же время главной политической целью для Украины может быть лишение России способности атаковать Украину на длительный и четко определенный период времени. Инструменты и формы такой агрессии меняются и в дальнейшем будут меняться, но все они будут служить одной и той же политической цели", - подытожил посол Украины в Великобритании.
Условие окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может предоставить площадку для переговоров о завершении войны.
По его словам, ключевым условием для прекращения кровопролития и достижения длительного мира является согласованная работа со всеми партнерами, а также сохранение активного и мощного лидерства США, которое способно приблизить устойчивый мир и обеспечить безопасность людей.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что Трамп заявил, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее, охарактеризовав ее как ужасную кровавую бойню и крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны.
Кроме того, посол США в НАТО Мэтью Уитакер призвал европейских союзников усилить давление на Россию и ускорить использование замороженных российских активов для долгосрочного финансирования военных нужд Украины.
О персоне: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.
