Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

Анна Косик
20 ноября 2025, 11:59обновлено 20 ноября, 12:54
В России понимают, что запасы оружия у них не безграничны, поэтому выбирают приоритетные цели для атак.
Россия бьет по отдельным объектам энергетики не спроста

Что сказал Гончар:

  • Россия выбирает цели для атак так, чтобы как можно больше навредить Украине
  • После попаданий в приоритетные цели украинцы могут на полсуток оставаться без света

Страна-агрессор Россия имеет в запасе и постоянно производит много ракет и дронов типа "Шахед". Однако уже сейчас оккупанты понимают, что рано или поздно их оружие может закончиться, поэтому выбирают приоритетные цели для новых атак.

О них 24 каналу рассказал эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар. По его словам, в течение последних нескольких месяцев враг начал действовать "более локально".

Shahed-136

На какие регионы нацелилась Россия

Прежде всего в интересах противника обстреливать прифронтовые регионы, где кремлевский диктатор Владимир Путин хочет сформировать так называемую "деэлектрифицированную зону".

Это важно для россиян в том числе и потому, что отсутствие электроэнергии напрямую влияет на логистику.

Если говорить о западе Украины, то здесь Россия пытается повредить объекты генерации. Это, собственно, недавно происходило во время атак, когда воздушные цели РФ целились на Бурштын и Добротвор. В приоритете врага и подстанции, которые играют ключевую роль в передаче электроэнергии.

"Что касается Одесской области, то область находится под особым вниманием врага еще с 2022 года. Более того, из оккупированного Крыма в регион короткое подростковое время ракетных средств. Кроме того, наблюдается, что враг не только намерен повредить энергообъекты области, но и пытается сорвать функционирование торгового коридора между портами Одессы и Босфора", - добавил эксперт.

Какие могут быть последствия атак на приоритетные объекты

Гончар говорит, что после поражений ключевых энергообъектов Украины в крупных городах отключения электроэнергии могут длиться до 12-14 часов в сутки. Однако в отдельных случаях, украинцы будут оставаться без света на несколько дней.

"Но так или иначе, украинским энергетикам удается восстановить электроснабжение", - подчеркнул он.

Какой у РФ план по разрушению энергосистемы Украины

Главред писал, что по словам руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в этом году зима в Украине действительно может быть тяжелой из-за ударов России по энергетике, но россияне ограничены во времени.

По его словам, оккупанты ограничиваются такими атаками только зимой, а Украина же может атаковать территорию страны-агрессора постоянно и влиять на ее способности.

Атаки на энергетику Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом вражеских воздушных целей оказалась и энергетическая инфраструктура страны.

В этот же день Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, находившаяся на объекте.

Накануне, 17 ноября, россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий горели объекты энергетической и портовой инфраструктуры.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Что произойдет, если во время полета в самолете человек умирает: стюардесса раскрыла тайны

