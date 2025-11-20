Укр
"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на Тернополь

Анна Косик
20 ноября 2025, 10:57
Врачи, которые принимали пострадавшего после освобождения из-под завалов, даже не могли сразу провести все необходимые манипуляции из-за его состояния.
спасение парня в Тернополе
Сестра пострадавшего рассказала о его спасении и состоянии после пережитого / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главное:

  • Парень, которого удалось спасти из-под завалов в Тернополе, в тяжелом состоянии
  • У пострадавшего из-за переохлаждения "застыла кровь в жилах"

Страна-агрессор Россия утром 19 ноября атаковала Тернополь. Одна из ракет попала в многоэтажку, под завалами которой погибло много людей. Однако вечером этого же дня случилось чудо - спасатели нашли одного живого человека.

Им оказался 20-летний парень. Он находится под завалами примерно до 17:00. Двоюродная сестра Марианна Соловенюк пострадавшего в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала о его состоянии.

видео дня

Как спасателям удалось найти мужчину

Парень по имени Богдан проживал вместе с мамой на 9-м этаже многоэтажки. Именно туда попала вражеская ракета. Однако, как выяснилось, в момент взрыва ему посчастливилось быть на 5-м этаже, так как он спускался в укрытие.

Его же мама вышла из дома за 10 минут до смертельного удара. А когда узнала о попадании, сразу вернулась в дом и часами молилась, чтобы ее сына нашли живым.

Ближе к вечеру с парнем удалось установить контакт, спасатели передали ему рацию и в конце концов нашли, где именно находится пострадавший.

В каком состоянии житель Тернополя

Марианна говорит, что ее двоюродный брат сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Полной картины врачи не могут пока предоставить, потому что медучреждение переполнено.

У парня обнаружили ушибы внутренних органов, переломы конечностей, а также повреждения глаз из-за строительного песка, который постоянно сыпался на пострадавшего.

Родные также ожидают проведения анализов, ведь вчера парень был настолько переохлажден, что у него "буквально застыла кровь в жилах".

Чем враг атаковал Тернополь

Главред писал, что по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска ударили по жилым многоэтажкам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, которые были выпущены из самолетов стратегической авиации.

Правоохранительные органы уже исследуют обломки сбитых российских крылатых ракет, чтобы задокументировать очередное террористическое нападение России на гражданское население Украины.

Х-101
Х-101 / Инфографика: Главред

Атака на Тернополь 19 ноября - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 19 ноября нанесли комбинированный удар по Украине. Под удар попал и город Тернополь, вследствие чего известно о десятках погибших и пострадавших.

  • Удар по Тернополю 19 ноября
    Удар по Тернополю 19 ноября фото: ГСЧС
Впоследствии выяснилось, что в два дома в городе попали две вражеские ракеты. На одной из локаций пострадала 51 квартира там были зарегистрированы 124 человека. По состоянию на утро 20 ноября считаются пропавшими без вести более 20 человек.

В Тернополе уже более суток продолжается поисково-спасательная операция на местах ударов вражескими ракетами и дронами. Еще вчера, 19 ноября, из-под завалов вынесли тела трех детей.

Другие новости:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тернополь новости Украины новости Тернополя ракетный удар
