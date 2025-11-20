"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на Тернополь

Главное:
- Парень, которого удалось спасти из-под завалов в Тернополе, в тяжелом состоянии
- У пострадавшего из-за переохлаждения "застыла кровь в жилах"
Страна-агрессор Россия утром 19 ноября атаковала Тернополь. Одна из ракет попала в многоэтажку, под завалами которой погибло много людей. Однако вечером этого же дня случилось чудо - спасатели нашли одного живого человека.
Им оказался 20-летний парень. Он находится под завалами примерно до 17:00. Двоюродная сестра Марианна Соловенюк пострадавшего в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала о его состоянии.
Как спасателям удалось найти мужчину
Парень по имени Богдан проживал вместе с мамой на 9-м этаже многоэтажки. Именно туда попала вражеская ракета. Однако, как выяснилось, в момент взрыва ему посчастливилось быть на 5-м этаже, так как он спускался в укрытие.
Его же мама вышла из дома за 10 минут до смертельного удара. А когда узнала о попадании, сразу вернулась в дом и часами молилась, чтобы ее сына нашли живым.
Ближе к вечеру с парнем удалось установить контакт, спасатели передали ему рацию и в конце концов нашли, где именно находится пострадавший.
В каком состоянии житель Тернополя
Марианна говорит, что ее двоюродный брат сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Полной картины врачи не могут пока предоставить, потому что медучреждение переполнено.
У парня обнаружили ушибы внутренних органов, переломы конечностей, а также повреждения глаз из-за строительного песка, который постоянно сыпался на пострадавшего.
Родные также ожидают проведения анализов, ведь вчера парень был настолько переохлажден, что у него "буквально застыла кровь в жилах".
Чем враг атаковал Тернополь
Главред писал, что по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска ударили по жилым многоэтажкам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, которые были выпущены из самолетов стратегической авиации.
Правоохранительные органы уже исследуют обломки сбитых российских крылатых ракет, чтобы задокументировать очередное террористическое нападение России на гражданское население Украины.
Атака на Тернополь 19 ноября - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 19 ноября нанесли комбинированный удар по Украине. Под удар попал и город Тернополь, вследствие чего известно о десятках погибших и пострадавших.
Впоследствии выяснилось, что в два дома в городе попали две вражеские ракеты. На одной из локаций пострадала 51 квартира там были зарегистрированы 124 человека. По состоянию на утро 20 ноября считаются пропавшими без вести более 20 человек.
В Тернополе уже более суток продолжается поисково-спасательная операция на местах ударов вражескими ракетами и дронами. Еще вчера, 19 ноября, из-под завалов вынесли тела трех детей.
