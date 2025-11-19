Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

Этой ночью враг выпустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Россияне нанесли масштабный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

Главное:

Враг атаковал Украину ракетами и дронами

Во многих регионах раздавались взрывы

В Тернополе в результате удара РФ погибли 9 человек

Российские оккупанты в ночь на 19 ноября нанесли комбинированный удар по Украине. В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. На российский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг этой ночью запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Удар по Тернополю

По словам Зеленского, в Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары.

"К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным", - написал президент Украины.

Удар по Харькову

Он добавил, что с вечера вчерашнего дня враг бил по Харькову. В результате вражеского удара пострадали десятки людей, среди них - дети.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Атака на Ивано-Франковскую область

Зеленский сообщил, что в результате российского удара в Ивано-Франковской области повреждены энергетические объекты. Три человека ранены, и из них двое - это дети.

Удар по Львовской области

Этой ночью россияне били по критической инфраструктуре, энергетике Львовщины.

Кроме этого, ранен человек в Донецкой области. Под ударом врага оказались также Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепропетровская области.

Президент Украины подчеркнул, что каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на страну-агрессора Россию недостаточно.

"Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность - ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дронный удар по Украине. Взрывы прогремели в Бурштыне, Львове, Харькове, Днепре, Тернополе.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.

Кроме этого, из-за атаки российских оккупантов в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

