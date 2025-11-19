РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствиях

Кратко:
- Оккупанты применили более 24 крылатых ракет
- В Тернополе - "прилет" в жилой дом, есть жертвы
- В Харькове - десятки раненых
В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Взрывы прогремели в Бурштыне, Львове, Харькове, Днепре, Тернополе.
Как пишет monitor, оккупационная армия атаковала большим количеством ударных БпЛА западные области. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на Западе.
"Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Известно о попадании в жилые дома. По состоянию на утро известно о пострадавших, идет разбор завалов", - говорится в сообщении.
Атака на Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ночной массированной атаки на Харьков.
По предварительной информации, враг направил 19 БпЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города.
Пострадали 32 человека, среди них 9-летний и 13-летний ребенок, а также 18-летняя девушка.
Шесть пострадавших госпитализированы. Всем предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Из задымленного подъезда многоэтажки были эвакуированы 48 человек, в том числе трое детей.
Повреждены не менее 10 гражданских автомобилей, а также расположенный рядом жилой дом. Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания. Кроме того, значительные разрушения получил супермаркет.
На месте работают все профильные службы. Устранение последствий продолжается.
По данным ГосЧС, в Харькове 32 человека пострадали, в том числе два ребенка.
В Основянском районе загорелись 10 легковых автомобилей возле многоэтажки. Спасатели спасли из дома 51 человека, из них трое - дети.
В Слободском районе горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия. Также поврежден торговый объект.
К ликвидации последствий привлечены подразделения ГосЧС, включая пиротехнические расчеты и психологи.
Атака на Львов
Утром в среду мэр Львова Андрей Садовый сообщал о движении дронов и ракет в направлении города.
"Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Пока информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании", - написал он Telegram.
По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Тем не менее мэр призвал горожан на всякий случай закрыть окна.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что на Львовщине пострадал энергообъект. Также разрушены деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.
"На одном из объектов тушат пожар. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", - отметил он.
Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
"Это вынужденный шаг из-за того, что враг атаковал ряд энергообъектов по всему государству. Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению придется использовать графики почасовых отключений", - добавил Козицкий.
В 08:40 мэр Львова сообщил, что в черте города горят гражданские склады с шинами.
"Материал тяжело потушить, потому ликвидация продолжается. К счастью, жертв нет. Все службы работают на месте. Пожалуйста, закройте окна", - написал он.
Атака на Тернополь
Как писал Главред, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами".
"Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии", - написал он в Telegram.
В связи с ракетной атакой на Тернополь, временно возможно осложнение движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".
"Просим пассажиров обратить на это особое внимание", - добавил Надал.
По данным СМИ, оккупанты нанесли и прямые удары ракетами по жилым домам в Тернополе.
"Просто снесли несколько этажей", - говорится в сообщении.
В Сети появились фото последствий вражеской атаки.
По данным Суспільне Тернопіль, на месте попадания в Тернополе работают спасатели. Предварительно известно о двух погибших.
Атака на Прикарпатье
Как сообщили в ОВА, враг целился по энергообъектам области.
Предварительно, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них – двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Пока известно о повреждении одного домохозяйства.
Атака РФ на Украину 19 ноября 2025 - последние новости
Как писал Главред, 18 ноября мониториноговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия готовит новый ракетно-дроновый удар по Украине.
В ночь на 19 ноября Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.
Примерно в пять часов утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
По состоянию на 05:21 вся Украина была "красная" - объявлена тревога. Детальнее читайте в материале: В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности.
