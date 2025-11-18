Укр
Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 12:27
2776
18 ноября в воздухе фиксируются самолеты Ту-95МС с Дальнего Востока.
Ту-95МС, ракетный удар, Путин
Россия готовит новый ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ готовит ракетный удар по Украине
  • Бомбардировщики Ту-95МС передислоцируются на аэродром "Энгельс" и "Оленья"

Российская оккупационная армия, вероятно, готовит новый ракетно-дроновый удар по Украине. Детали публикуют мониторинговые каналы Украины.

В частности, как сообщает Є радар во вторник, 18 ноября, в воздухе фиксируются бомбардировщики Ту-95МС с Дальнего Востока.

видео дня

Количество бортов уточняется. Вероятно, происходит передислокация на аэродром "Энгельс" и "Оленья".

"Продолжается подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины", - говорится в сообщении.

Когда именно армия РФ атакует Украину с воздуха - не уточняется.

Справка. Аэродромы "Энгельс" и "Оленья" — это российские военные авиабазы, которые являются ключевыми объектами для дальней авиации, включая стратегические бомбардировщики, используемые для нанесения ударов по Украине. Аэродром "Энгельс", известный как "Энгельс-2", находится в Саратовской области, а аэродром "Оленья" расположен на Кольском полуострове, в 92 км к югу от Мурманска.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, о подготовке к обстрелу Украины мониторинговые каналы писали 16 ноября. Сообщалось, что враг активно проводит передислокацию бомбардировщиков. Детальнее читайте в материале: Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025

Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину при помощи 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.

Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
