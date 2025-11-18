Укр
Читать на украинском
РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушка

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 06:55
Из-за атаки российских дронов в Днепре несколько поездов двинулись с задержкой.
Последствия атаки на Днепр
Стали известны последствия атаки на Днепр и Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: t.me/suspilnednipro

Кратко:

  • Оккупанты атаковали Днепр дронами
  • Армия РФ нанесла ракетные удары по г.Берестин

Вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.

К слову, российские оккупанты готовят новый ракетно-дроновой удар по Украине. Враг активно проводит передислокацию бомбардировщиков, а ударные дроны россиян уже фиксируют над Украиной. Детальнее читайте в материале: Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой.

видео дня

Атака на Днепр

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что из-за атаки российских дронов в Днепре несколько поездов двинулись с задержкой. На вокзале взрывная волна выбила несколько окон, регион частично обесточен.

В частности, в результате ряда массированных обстрелов города Днепра с задержкой около 2,5 часов отправились пассажирские поезда:

  • 31 Запорожье - Перемышль;
  • 119 Днепр - Холм.

"Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки – Днепр на протяжении всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили", - говорится в сообщении.

Взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале. Кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы - движение полностью восстановлено.

Также из-за атаки повреждено здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио Днепра".

"Произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было", - сообщает Суспільне Дніпро.

  Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/suspilnednipro

Атака РФ на Харьковщину

Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

"В больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки на г. Берестин", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.

Еще два человека получили острую реакцию на стресс.

На месте работают подразделения ГосЧС.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

Утром в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.

Другие новости:

новости Украины ракетный удар атака дронов
Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:36Мир
Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

07:48Мир
РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушка

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушка

06:55Украина
