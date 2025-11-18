РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушка

Кратко:
- Оккупанты атаковали Днепр дронами
- Армия РФ нанесла ракетные удары по г.Берестин
Вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.
К слову, российские оккупанты готовят новый ракетно-дроновой удар по Украине. Враг активно проводит передислокацию бомбардировщиков, а ударные дроны россиян уже фиксируют над Украиной. Детальнее читайте в материале: Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой.
Атака на Днепр
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что из-за атаки российских дронов в Днепре несколько поездов двинулись с задержкой. На вокзале взрывная волна выбила несколько окон, регион частично обесточен.
В частности, в результате ряда массированных обстрелов города Днепра с задержкой около 2,5 часов отправились пассажирские поезда:
- 31 Запорожье - Перемышль;
- 119 Днепр - Холм.
"Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки – Днепр на протяжении всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили", - говорится в сообщении.
Взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале. Кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы - движение полностью восстановлено.
Также из-за атаки повреждено здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио Днепра".
"Произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было", - сообщает Суспільне Дніпро.
Атака РФ на Харьковщину
Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.
"В больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки на г. Берестин", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.
Еще два человека получили острую реакцию на стресс.
На месте работают подразделения ГосЧС.
Как писал Главред, в ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.
Утром в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.
