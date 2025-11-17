Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

Россия нанесла массированный удар дронами-камикадзе по Днепру, в городе и районе зафиксированы пожары в результате атаки, сообщили в ОВА.

РФ массированно бьет по Днепру, раздаются сильные взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Российские оккупационные войска нанесли массированный дроновой удар по Днепру. В городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

"Днепр под массированной атакой вражеских Шахедов. Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги", - указал он.

По состоянию на 23:11 Гайваненко сообщил о том, что из-за атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе.

"Детали выясняем. Пока же не пренебрегайте правилами безопасности. Угроза сохраняется", - предупредил он.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что примерно 15 вражеских Шахедов движутся к Днепру с юго-запада, заходя в город группами по три.

Жителей Днепра призывают находиться в безопасных укрытиях в течение ближайшего часа - ожидаются мощные взрывы. Параллельно еще около 20 "мопедов" направляются севернее Павлограда и через Харьковскую область в направлении Самары и Днепра.

"Вместе уже около 35 мопедов летят в Днепр. Еще раз напоминаю о мерах безопасности для днепрян и прошу быть в безопасных местах. Первые мопеды уже в пригороде Днепра", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, эксперт по международной энергетической политике и безопасности Михаил Гончар отметил, что на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, разрушенной ударами РФ, понадобится значительно больше времени, чем раньше.

По его словам, ситуация действительно критическая, однако определенные резервы оборудования были созданы, а схемы ремонта отработаны. В то же время энергосистема больше не имеет того запаса мощностей, который существовал в прошлые годы.

Гончар отметил, что монтаж новых генерирующих мощностей на ТЭС или ГЭС - это процесс, который длится не недели или месяцы, а часто растягивается на годы.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска готовят новую масштабную атаку по Украине, и подготовка к массированному обстрелу фактически завершена. Об этом информируют мониторинговые ресурсы.

Ночью 17 ноября армия РФ запустила две ракеты по Балаклее Харьковской области. В центральной части города под удар попал жилой район. По словам руководителя Балаклейской МВА Виталия Карабанова, ракеты упали неподалеку от многоэтажек. Предварительно известно, что погибли три человека.

Также, 17 ноября, российские силы осуществили массированную атаку дронами по Одесской области. В результате ударов загорелись объекты портовой и энергетической инфраструктуры, взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах. Пострадал один человек, сообщили в ГСЧС.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность".

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

