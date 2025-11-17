"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известно

Правоохранители задержали ранее судимых граждан и иностранца, причастных к планированию покушения.

ФСБ обнародовала детали обысков и доказательства

Кратко:

ФСБ заявила о предотвращении покушения на Шойгу

Задержаны несколько подозреваемых и изъяты средства связи

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта против секретаря Совета Безопасности и бывшего министра обороны страны-оккупанта Сергея Шойгу. Как сообщают пропагандистские СМИ, инцидент должен был произойти на Троекуровском кладбище во время посещения им могил родственников.

Фигуранты и версия ФСБ

По версии ФСБ, к подготовке покушения были привлечены украинские спецслужбы, нелегальный мигрант из Центральной Азии, двое ранее судимых россиян с наркотической зависимостью и разыскиваемый в России Джалолиддин Шамсов, который якобы сейчас находится в Киеве.

Во время обысков у фигурантов изъяли средства связи с перепиской с сотрудником украинских спецслужб и устройство видеонаблюдения, замаскированное под декоративную вазу с цветами. Как сообщают в ФСБ, вазу установили на могиле неизвестного мужчины, "чтобы позже заложить туда взрывчатку".

Также служба безопасности страны-оккупанта обнародовала кадры задержания трех соучастников подготовки теракта.

Кадры задержания / Главред, фото: скриншот

Экспертная оценка ситуации в России

По оценке эксперта Георгия Туки, вероятность мятежа в России существует лишь теоретически. "На практике такой сценарий маловероятен", - отмечает он. Эксперт объясняет, что в последние годы, особенно за последние два года, Путин и его окружение системно ликвидировали любую внутреннюю оппозицию. В результате в современной России фактически не осталось сил, способных организовать эффективное сопротивление режиму.

Возможность переворота в РФ - что известно

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Кроме того, шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что завершение войны в Украине могло бы произойти через переворот в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не заканчиваются путем переговоров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

