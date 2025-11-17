'Претендент номер один': кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

Отставка Лаврова может стать значительной головной болью для Путина, ведь главу МИДа придется заменять принципиально новым человеком, указал Пономарев.

Раскрыто, кто может заменить Лаврова и почему это проблема для Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Пономарев:

В случае отставки Лавров уйдет на пенсию

Претендент номер один на замену Лаврова - Песков

Путин не хочет проводить коренные изменения в системе Кремля

Путин не спешит менять Лаврова из-за своего консерватизма и нежелания усложнять кадровые перестановки, ведь замена министра иностранных дел требует продуманного плана и создает цепную проблему для других ключевых должностей. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Пономарев отметил, что Путин не склонен к смелым экспериментам в кадровой политике. Чаще всего он проводит лишь обычные перестановки - перебрасывает людей с одной должности на другую, не меняя систему по сути.

"А если Лавров уйдет, то он уйдет именно на пенсию. Соответственно, его придется заменять кем-то принципиально новым. А об этом нужно думать заранее. На эту тему есть претенденты. Претендент номер один - Дмитрий Песков. Но если назначить Пескова на должность министра иностранных дел, то возникает вопрос: кто тогда будет пресс-секретарем? А это очень ответственная позиция. В общем, для Путина, человека в возрасте, который не любит лишних хлопот, это все выглядит как дополнительная головная боль, которой он явно не хочет", - указал он.

По мнению Пономарева, рано или поздно Путин все же попрощается с Лавровым, поскольку тот не входит в его ближайшее окружение. В то же время он не ожидает от российского лидера громкого или показательного увольнения.

Полезна ли отставка Лаврова для Украины - мнение эксперта

Слухи о якобы недовольстве Путина министром иностранных дел РФ Лавровым из-за провала организации встречи с Трампом вызывают сомнения. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 каналу отметил, что Лавров наоборот является "самым большим сторонником войны". Эксперт не исключает, что в Кремле могут существовать определенные "внутренние споры", и если это так, то это играет в пользу Украины.

По его словам, устранение Лаврова, который постоянно "расшатывает ситуацию" и поддерживает эскалацию, стало бы позитивным сигналом.

"Было бы хорошо, если бы Лавров отходил от определенных дел. Если удастся его подвинуть... в пользу тех, кто был бы готов сегодня идти на переговоры ради сохранения российской экономики, то это было бы нам на руку", - считает он.

Отставка Лаврова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД РФ Сергей Лавров, известный своими украинофобскими высказываниями, якобы потерял поддержку Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, что привело к срыву запланированного саммита между Путиным и Трампом. По информации The Moscow Times, после этого Лавров также лишился руководящей должности российской делегации на саммите G20.

Отсутствие Лаврова на последнем заседании Совета безопасности РФ вызвало настоящий информационный резонанс в Москве. В Сети распространились слухи и предположения, что заставило Кремль публично реагировать, сообщает CNN.

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о конфликте между Путиным и Лавровым. Во время ежедневного брифинга Песков заявил, что слухи о ссоре "не соответствуют действительности" и "не имеют ничего правдивого".

Другие новости:

О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

