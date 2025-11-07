Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Лавров "попал в немилость" Путина: в Кремле сделали публичное заявление

Руслана Заклинская
7 ноября 2025, 15:44
542
The Moscow Times сообщало, что Лавров потерял должность после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
Лавров 'попал в немилость' Путина: в Кремле сделали публичное заявление
Лавтрав попал в немилость Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот с YouTube

Вкратце:

  • Песков отрицает конфликт между Путиным и Лавровым
  • По данным СМИ, Лавров попал в немилость после разговора с Марко Рубио
  • Кремль настаивает, что Лавров остается в должности

Представитель Кремля Дмитрий Песков публично опроверг информацию о якобы конфликте между лидером РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Так он прокомментировал публикацию в The Moscow Times, в которой сообщалось, что Лавров "попал в немилость" российского лидера.

Во время ежедневного брифинга Песков заявил, что слухи о ссоре "не соответствуют действительности" и "не имеют ничего правдивого".

видео дня

По его словам, Лавров по-прежнему остается в должности и продолжает выполнять свои обязанности. Представитель Кремля подчеркнул, что 75-летний дипломат "безусловно продолжает работать министром иностранных дел".

Чем Лавров не угодил Путину

Ранее в The Moscow Times утверждали, что разрыв в отношениях между Путиным и Лавровым произошел после "катастрофического" разговора главы МИД РФ с госсекретарем США Марко Рубио. По данным источников издания, именно после этого разговора Вашингтон ввел новые санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и отменил запланированную встречу Путина с Дональдом Трампом.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Лавров не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, хотя входит в состав его постоянных членов.

Еще одним признаком потери доверия стало решение Путина не назначать Лаврова главой делегации России на саммите G20. В этом году ее возглавит помощник Путина Максим Орешкин, что свидетельствует о перераспределении внешнеполитических ролей в Кремле. Кроме этого, это личное решение Путина.

Несмотря на это, Кремль отрицает любые разногласия между Путиным и Лавровым.

Как США изменили тактику переговоров - мнение эксперта

В Вашингтоне осознают, что попытки отдалить Россию от Китая оказались бесперспективными. Поэтому Соединенные Штаты меняют подход к дипломатическим переговорам, переориентируя свою стратегию на взаимодействие с Пекином.

Как отмечает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, теперь США рассматривают Китай как ключевого партнера во всех вопросах, касающихся действий Москвы. Вашингтон фактически признает, что именно Пекин имеет наибольшее влияние на позицию Кремля в глобальной политике.

В то же время, по словам эксперта, американская администрация, вероятно, еще будет пытаться сохранить определенный уровень коммуникации с Россией, чтобы оставлять открытыми дипломатические каналы. Однако эти попытки все чаще не приносят результатов, ведь Россия сейчас действует как зависимый партнер и стратегический союзник Китая, подстраиваясь под его интересы.

Встреча Трампа с Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, 21 октября стало известно, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште не состоится. Журналист Гарретт Хааке сообщил, что подготовку саммита остановили.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Несмотря на конструктивный тон, он показал, что стороны пока не готовы к полноценным переговорам.

По информации Financial Times, встречу отменили из-за чрезмерно жестких требований Кремля по Украине. Решение было принято после напряженного дипломатического разговора, в ходе которого позиция Москвы оказалась неприемлемой для Вашингтона.

Саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который ранее планировали провести на Аляске, рассматривался как потенциальный шаг к урегулированию войны в Украине. Однако, по данным источников FT, глава Кремля отверг все предложения американской стороны и превратил переговоры в своеобразную "историческую лекцию".

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Лавров Владимир Путин Сергей Лавров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

15:25Синоптик
Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:12Война
Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

14:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Последние новости

16:39

Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркало

16:35

Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

16:33

Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

16:20

Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

16:13

"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
15:55

"Мобилизовал" почти 90 тысяч москвичей: СБУ сообщила Собянину о подозрении

15:48

Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву" – военный

15:44

Лавров "попал в немилость" Путина: в Кремле сделали публичное заявление

15:25

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

Реклама
15:12

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:10

"Есть что скрывать": участница "Холостяка" резко высказалась о Софии Шамии

14:57

"Целью является уменьшение угроз": в ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз

14:47

Плесень исчезнет навсегда: одно натуральное средство творит чудеса без химииВидео

14:40

До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

14:39

Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

14:19

РФ тотально простреливают: ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага

14:12

Британия объявила о первой поставке бронемашин Ajax, но есть нюанс

14:08

По Украине распространяется опасное растение: что о нем известно

13:58

Назывался "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенниковФото

13:53

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиковВидео

Реклама
13:29

Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус

13:25

Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории РоссииВидео

13:24

В Украину мчится похолодание: названа дата, когда погода окончательно испортится

13:22

Самый быстрый завтрак из яйца: три ингредиента, 40 секунд и все готово

13:16

Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропортуВидео

13:04

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

13:01

Астрологи назвали самых упорных знаков зодиака: всегда идут до конца

12:49

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

12:39

Новая фаворитка Путина, которой приписывают роман с диктатором, серйозно опозорилась

12:32

Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабристаВидео

12:22

Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца годаВидео

12:16

Орбан едет в Белый дом: что будет требовать от Трампа

12:07

В РФ вызверились на экс-любовницу Путина и ее нового мужа: что они учудили

12:06

На вес золота: цена базового продукта шокировала украинцев

11:49

Под угрозой шесть областей: СМИ назвали главную опасность российских КАБов

11:43

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Кроликам - обида, Обезьянам - угроза

11:26

"Могут платить": в ВРУ заговорили о повышении тарифов для населения

11:22

Путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ - что произошло

11:12

Из Беларуси до Киева — 440 км: в Forbes предупредили о новых угрозах для Украины

10:57

РФ нанесла новые удары по энергетике: где 7 ноября не будет света

Реклама
10:51

"Мне не близка": предательница Ани Лорак ошеломила откровением о дочери

10:48

Почему 8 ноября нельзя перегружать себя: какой церковный праздник

10:40

В РФ заявили о подготовке диверсии на ЗАЭС: эксперт оценила риск аварии

10:36

Есть попадание: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской областиФото

10:29

В РФ напали на сестру Регины Тодоренко — как отреагировала запроданка

10:04

Украине грозит "вечная война": появился тревожный прогноз

09:55

Рик О’Коннелл возвращается: кинофраншизу "Мумия" готовят к новому фильму

09:32

Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ

09:28

Огненная ночь в Крыму: ССО уничтожили вражеские резервуары и поезда с топливомВидео

09:23

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять