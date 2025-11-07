Лавров 'попал в немилость' Путина: в Кремле сделали публичное заявление

The Moscow Times сообщало, что Лавров потерял должность после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Песков отрицает конфликт между Путиным и Лавровым

По данным СМИ, Лавров попал в немилость после разговора с Марко Рубио

Кремль настаивает, что Лавров остается в должности

Представитель Кремля Дмитрий Песков публично опроверг информацию о якобы конфликте между лидером РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Так он прокомментировал публикацию в The Moscow Times, в которой сообщалось, что Лавров "попал в немилость" российского лидера.

Во время ежедневного брифинга Песков заявил, что слухи о ссоре "не соответствуют действительности" и "не имеют ничего правдивого".

По его словам, Лавров по-прежнему остается в должности и продолжает выполнять свои обязанности. Представитель Кремля подчеркнул, что 75-летний дипломат "безусловно продолжает работать министром иностранных дел".

Чем Лавров не угодил Путину

Ранее в The Moscow Times утверждали, что разрыв в отношениях между Путиным и Лавровым произошел после "катастрофического" разговора главы МИД РФ с госсекретарем США Марко Рубио. По данным источников издания, именно после этого разговора Вашингтон ввел новые санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и отменил запланированную встречу Путина с Дональдом Трампом.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Лавров не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, хотя входит в состав его постоянных членов.

Еще одним признаком потери доверия стало решение Путина не назначать Лаврова главой делегации России на саммите G20. В этом году ее возглавит помощник Путина Максим Орешкин, что свидетельствует о перераспределении внешнеполитических ролей в Кремле. Кроме этого, это личное решение Путина.

Несмотря на это, Кремль отрицает любые разногласия между Путиным и Лавровым.

Как США изменили тактику переговоров - мнение эксперта

В Вашингтоне осознают, что попытки отдалить Россию от Китая оказались бесперспективными. Поэтому Соединенные Штаты меняют подход к дипломатическим переговорам, переориентируя свою стратегию на взаимодействие с Пекином.

Как отмечает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, теперь США рассматривают Китай как ключевого партнера во всех вопросах, касающихся действий Москвы. Вашингтон фактически признает, что именно Пекин имеет наибольшее влияние на позицию Кремля в глобальной политике.

В то же время, по словам эксперта, американская администрация, вероятно, еще будет пытаться сохранить определенный уровень коммуникации с Россией, чтобы оставлять открытыми дипломатические каналы. Однако эти попытки все чаще не приносят результатов, ведь Россия сейчас действует как зависимый партнер и стратегический союзник Китая, подстраиваясь под его интересы.

Встреча Трампа с Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, 21 октября стало известно, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште не состоится. Журналист Гарретт Хааке сообщил, что подготовку саммита остановили.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Несмотря на конструктивный тон, он показал, что стороны пока не готовы к полноценным переговорам.

По информации Financial Times, встречу отменили из-за чрезмерно жестких требований Кремля по Украине. Решение было принято после напряженного дипломатического разговора, в ходе которого позиция Москвы оказалась неприемлемой для Вашингтона.

Саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который ранее планировали провести на Аляске, рассматривался как потенциальный шаг к урегулированию войны в Украине. Однако, по данным источников FT, глава Кремля отверг все предложения американской стороны и превратил переговоры в своеобразную "историческую лекцию".

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

