Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

Мария Николишин
21 октября 2025, 13:51
917
Лавров также намекнул на активную подготовку нового раунда переговоров между Путиным и Трампом.

Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия
Россия отказывается от перемирия / коллаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Лавров сказал, что Россия не пойдет на перемирие
  • В Кремле хотят решить так называемые "первопричины конфликта"
  • Призывы о перемирии якобы противоречат договоренностям Трампа и Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине на текущей линии фронта.

видео дня

В частности, он подчеркнул, что Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

"Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, что договорились Путин и Трамп на Аляске", - утверждает Лавров.

Кроме заявлений об условиях перемирия, он также намекнул на активную подготовку нового раунда переговоров между двумя лидерами.

Министр якобы обсудил с сенатором США Марко Рубио "текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа".

Когда РФ может согласиться на перемирие

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Россия может согласиться на перемирие, чтобы дать возможность Украине провести выборы, надеясь на то, что к власти придут нужные Москве люди.

"Россия протянет максимум до осени, а дальше она будет заинтересована в приостановлении боевых действий через определенные договоренности. Чтобы не допустить нашей победы и выдавливания российских войск с нашей территории силой, Россия сразу заговорит о том, что она хочет мира и хочет со всеми обо всем договариваться", - сказал он.

Перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 16 октября в России заявили о возможности проведения временного перемирия на фронте для проведения ремонта линий электропередач, которые ведут к оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно иметь перемирие или прекращение огня.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные не выйдут из Донбасса в обмен на прекращение огня.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

