Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз

Юрий Берендий
20 октября 2025, 19:45обновлено 20 октября, 20:35
1169
Президент США признал, что Украина может победить и сохранить территории в войне против России и раскрыл определенные детали разговора с диктатором Путиным.
Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз
Трамп неожиданно изменил мнение о войне и выдал прогноз / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

  • Украина может победить в войне с Россией
  • Большинство погибших в войне - военные
  • Важно заключить мирное соглашение, но Путин и Зеленский ненавидят друг друга

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно войны России против Украины и оценил шансы Украины на победу. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, которую транслировал Белый дом.

В ответ на вопрос журналиста относительно способности Трампа положить конец агрессивной войне России против Украины, президент США отметил личную неприязнь Зеленского и Путина.

видео дня

"Они ненавидят друг друга больше всего, и это на самом деле немного усложняет ситуацию", - добавил он.

На вопрос, все еще ли он считает, что Украина может выиграть войну, как он сказал после Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп ответил, что никогда такого не говорил.

"Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию, но сейчас ситуация выглядит немного иначе. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может произойти. Вы знаете, война - это очень странная вещь. Много плохого случается, много хорошего случается", - подчеркнул глава Белого дома.

Смотрите видео заявления Трампа:

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз
/ Фото: скриншот

На вопрос журналиста, обсуждал ли он с Путиным продолжение атак на гражданские районы Украины и призвал ли его прекратить это или сделать хотя бы шаг доброй воли, Трамп ответил, что да, такой разговор состоялся.

В то же время он добавил, что, по его словам, большинство погибших - это военные, и назвал количество потерь с обеих сторон невероятным. Трамп озвучил цифру потерь обеих сторон от 5 до 7 тысяч человек в неделю.

"Вы можете в это поверить? Я смотрю на это и думаю - это что-то невероятное. Но, кроме того, есть еще атаки на Киев и другие места. И это человеческие жизни. Но основное количество жертв - это солдаты, которые погибают на поле боя. В это даже трудно поверить. Это настоящая бойня", - указывает он.

Смотрите видео заявления Трампа:

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз
/ Фото: скриншот

Трамп вновь выразил уверенность в возможности урегулировать конфликт между Украиной и Россией, который длится с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В ответ на вопрос журналиста, почему он не предоставляет Украине все необходимое для завершения войны, Трамп заявил, что журналистка не понимает сути вопроса.

"Это немного сложнее, чем кажется, но звучит просто. Мы пытаемся заключить соглашение. Если мы заключим сделку, это будет замечательно. Если мы не заключим сделку, многие люди заплатят за это высокую цену", - добавил он.

Какова стратегия Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог Петр Олещук отметил, что ранее Трамп хвалил Путина и обещал ему определенные выгоды - это воспринималось как слабость и лишь усиливало эскалацию, что было ошибочной стратегией. Сейчас же он ищет другие пути достижения результата, перейдя к определенному силовому давлению, и именно этим, по мнению Олещука, можно добиться прогресса.

Олещук добавил, что вопрос в том, как именно применять это давление и какие ресурсы для этого мобилизовать. Трамп рассчитывает решить многие вопросы на встрече с Путиным, поэтому на данный момент решение по Tomahawk отложено.

"Нас ждет затягивание времени. И разные "песковы" будут рассказывать, что сначала надо подготовить документ, что нельзя спешить. А были бы у Украины Tomahawk, уже через неделю Путин бы был там, где сказал бы Трамп, и, возможно, даже бы заключили какое-то соглашение", - указывает он.

Он подчеркнул, что силовое давление не должно быть лишь блефом - его нужно подкреплять реальными действиями. Самым сильным аргументом для Путина, по мнению эксперта, были бы удары Tomahawk по районам возле Москвы, ведь это заставило бы его серьезно рассмотреть переговоры.

ракета Tomahawk инфографика
Tomahawk / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским обсуждались вопросы послевоенных гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио готовится к встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая может состояться в четверг, 23 октября.

После переговоров с Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений для журналистов. Главред собрал самые главные из них.

Другие новости:

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:13Фронт
Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз

19:45Мир
В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Последние новости

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

20:16

"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

20:02

Вода из выхлопа: эксперт рассказал, когда это норма, а когда предвестник ремонта

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
19:45

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогнозВидео

19:35

Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

19:35

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:29

Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

Реклама
19:12

БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов - Цивинский

19:10

Трамп дал Путину последний шанс остановитьсямнение

18:58

Как правильно на украинском сказать "высокомерный" - шесть лучших вариантовВидео

18:53

Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай веснойВидео

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

Реклама
17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

16:55

Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальныВидео

16:53

Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"

16:51

Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

16:32

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

16:30

Будут дальнобойные ответы на российский террор: важные решения Ставки

16:17

Хотели возродить СССР в Украине: СБУ разоблачила сеть неокоммунистов

16:08

Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

15:58

Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

15:46

Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

15:45

Масштабы разрушений будут больше: военный предупредил об опасности из-за новых бомб

15:38

Скоро переплюнет отметку 42 гривни: в Украине ожидается скачок курса доллара

15:33

В Кремле отреагировали на предложение Трампа и раскрыли план по Украине

15:18

Такое бывает раз в 1350 лет: небо нашей планеты посетит редкий "гость"

14:47

Можно ли носить в кошельке фотографии родных: в церкви четко ответили

14:44

Взяток на $1,6 млн: раскрыты масштабы схем с уклонистами на Закарпатье

Реклама
14:40

Российская ДРГ прорвалась в центр стратегического города: детали от военных

14:08

"Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение

13:56

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

13:47

"Выхаркивает последствия": актер-военный резко "проехался" по Цимбалюку

13:46

Девушка поставила коту автоматическую кормушку: пушистик придумал, как обойти систему

13:38

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

13:37

Произошел масштабный сбой онлайн-сервисов во всем мире: что не работает

13:36

Самый простой рецепт: как приготовить шикарную шарлотку с яблокамиВидео

13:24

Работница банка в Одессе "сливала" России данные клиентов-военнослужащихФото

13:19

"Ходить, проверять, вычитывать": Виталий Козловский рассказал про ревность в браке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять