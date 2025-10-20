Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогноз

Президент США признал, что Украина может победить и сохранить территории в войне против России и раскрыл определенные детали разговора с диктатором Путиным.

https://glavred.info/world/mozhet-li-ukraina-pobedit-v-voyne-tramp-neozhidanno-izmenil-mnenie-i-vydal-prognoz-10708052.html Ссылка скопирована

Трамп неожиданно изменил мнение о войне и выдал прогноз / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

Украина может победить в войне с Россией

Большинство погибших в войне - военные

Важно заключить мирное соглашение, но Путин и Зеленский ненавидят друг друга

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно войны России против Украины и оценил шансы Украины на победу. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, которую транслировал Белый дом.

В ответ на вопрос журналиста относительно способности Трампа положить конец агрессивной войне России против Украины, президент США отметил личную неприязнь Зеленского и Путина.

видео дня

"Они ненавидят друг друга больше всего, и это на самом деле немного усложняет ситуацию", - добавил он.

На вопрос, все еще ли он считает, что Украина может выиграть войну, как он сказал после Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп ответил, что никогда такого не говорил.

"Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию, но сейчас ситуация выглядит немного иначе. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может произойти. Вы знаете, война - это очень странная вещь. Много плохого случается, много хорошего случается", - подчеркнул глава Белого дома.

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Фото: скриншот

На вопрос журналиста, обсуждал ли он с Путиным продолжение атак на гражданские районы Украины и призвал ли его прекратить это или сделать хотя бы шаг доброй воли, Трамп ответил, что да, такой разговор состоялся.

В то же время он добавил, что, по его словам, большинство погибших - это военные, и назвал количество потерь с обеих сторон невероятным. Трамп озвучил цифру потерь обеих сторон от 5 до 7 тысяч человек в неделю.

"Вы можете в это поверить? Я смотрю на это и думаю - это что-то невероятное. Но, кроме того, есть еще атаки на Киев и другие места. И это человеческие жизни. Но основное количество жертв - это солдаты, которые погибают на поле боя. В это даже трудно поверить. Это настоящая бойня", - указывает он.

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Фото: скриншот

Трамп вновь выразил уверенность в возможности урегулировать конфликт между Украиной и Россией, который длится с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В ответ на вопрос журналиста, почему он не предоставляет Украине все необходимое для завершения войны, Трамп заявил, что журналистка не понимает сути вопроса.

"Это немного сложнее, чем кажется, но звучит просто. Мы пытаемся заключить соглашение. Если мы заключим сделку, это будет замечательно. Если мы не заключим сделку, многие люди заплатят за это высокую цену", - добавил он.

Какова стратегия Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог Петр Олещук отметил, что ранее Трамп хвалил Путина и обещал ему определенные выгоды - это воспринималось как слабость и лишь усиливало эскалацию, что было ошибочной стратегией. Сейчас же он ищет другие пути достижения результата, перейдя к определенному силовому давлению, и именно этим, по мнению Олещука, можно добиться прогресса.

Олещук добавил, что вопрос в том, как именно применять это давление и какие ресурсы для этого мобилизовать. Трамп рассчитывает решить многие вопросы на встрече с Путиным, поэтому на данный момент решение по Tomahawk отложено.

"Нас ждет затягивание времени. И разные "песковы" будут рассказывать, что сначала надо подготовить документ, что нельзя спешить. А были бы у Украины Tomahawk, уже через неделю Путин бы был там, где сказал бы Трамп, и, возможно, даже бы заключили какое-то соглашение", - указывает он.

Он подчеркнул, что силовое давление не должно быть лишь блефом - его нужно подкреплять реальными действиями. Самым сильным аргументом для Путина, по мнению эксперта, были бы удары Tomahawk по районам возле Москвы, ведь это заставило бы его серьезно рассмотреть переговоры.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским обсуждались вопросы послевоенных гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио готовится к встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая может состояться в четверг, 23 октября.

После переговоров с Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений для журналистов. Главред собрал самые главные из них.

Другие новости:

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред